Karmod'dan yağmur suyu hasadına özel depolama tankı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karmod'dan yağmur suyu hasadına özel depolama tankı - Son Dakika

Karmod'dan yağmur suyu hasadına özel depolama tankı

6 saat önce

Karmod, yağmur suyu hasadına özel depolama tankı üretti.

Karmod'dan yağmur suyu hasadına özel depolama tankı, System.String[]

Karmod, yağmur suyu hasadına özel depolama tankı üretti.

Şirket açıklamasına göre, Karmod, son yıllarda küresel ısınma tartışmalarıyla gündeme gelen su sorununa çözüm getirme amacıyla 100 ton kapasiteye kadar üretim yapılabilen depolama tanklarıyla yağmur suyu hasadına çözüm getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Üretim Müdürü Talay Öztürk, yağmur suyu toplama sisteminin önemli bir su kaynağı alternatifi olarak son yıllarda dünyada giderek yaygınlaştığını belirterek, yağmur sularını yağışın yoğun olduğu dönemlerde toplayarak ihtiyaç duyulduğu kurak dönemde kullanım suyundan büyük ölçüde tasarruf sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yağmur suyu hasadının önemini kavrayan ülkelerin Türkiye'den daha fazla yağış almalarına rağmen bu sistemi yaygın olarak kullandığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Bizde henüz tam anlamıyla bu bilinç oluşmadı. Ancak son dönemde bazı büyükşehir belediyelerinin imar yönetmeliklerinde bin metrekare üzeri parsel ve bin metrekare kapalı alana sahip sanayi tesislerinde yağmur suyunun depolanmasına yönelik bir düzenleme getirildi. Karmod olarak ürettiğimiz depolama tankı toprak altı kullanımına özel tasarlandı. Çürüme ve korezyona uğramadan uzun ömürlü kullanılabilir nitelikte teknik detaylara sahip.

Çatı, bahçe, otopark gibi açık alanlarda toplanıp akan yağmur suları özel drenaj borularıyla su tankına aktarılarak ihtiyaç durumunda kullanım suyu olarak değerlendirilmek üzere depolanmaktadır. Biriktirme işlemi tamamlanan sular endüstri tesisleri başta olmak üzere kamu alanlarında, park ve bahçe sulamalarında, oto yıkama gibi bir çok alanda değerlendirilebilmektedir. Toplanan sular fabrikalarda yangın suyu olarak da kullanılıyor."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Haluk Levent, söz verdiği kas hastası Gökdeniz'e evinde konser verdi
Türkiye'nin ilk ruhsatlı kadın çilingiri 30 yıldır müşterilerini şaşırtıyor Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek

Son Dakika Haberleri
21:13 FİLENİN SULTANLARI'NA COŞKULU KARŞILAMA - Son Dakika
21:11 Uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede (2) - Son Dakika
21:11 Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz hakkında iddianame tamamlandı - Son Dakika
21:10 GÜNGÖREN'DE TRAFİK KAZASI, TRAMVAY SEFERLERİ AKSIYOR (2) (aktüel) - Son Dakika
21:10 Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz liderliğini sürdürdü - Son Dakika
20:14 İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 21:16:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karmod'dan yağmur suyu hasadına özel depolama tankı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]