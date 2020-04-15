Karmod ekolojik saksı üretti - Son Dakika
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Karmod ekolojik saksı üretti

6 saat önce

Karmod, yağmur suyundan kendi su ihtiyacını karşılayabilen ekolojik saksı üretti.

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Karmod, yağmur suyundan kendi su ihtiyacını karşılayabilen ekolojik saksı üretti.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, ağaç bitkileri için hazırlanan saksı özellikle şehir mimari konseptlerine katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Ürün Müdürü Talay Öztürk, ekolojik saksı ile tercih edilen bitkiye göre 60 ila 120 günlük su ihtiyacının karşılanabildiğini aktardı.

Yağmur esnasında oluşan suyun süzülerek ürün altında yer alan depoda toplandığını belirten Öztürk, "Ekolojik saksı özellikle şehir meydanları gibi beton yoğun alanlardaki ağaçlandırma zorluğuna çözüm getirecek projelerde peyzaj tasarımcılarının işini kolaylaştıracaktır. Alışılmışın dışında büyüklüğü ile 'ekolojik dev saksı' adıyla isimlendirdiğimiz ürün, kendi suyunu yağan yağmurdan süzerek topluyor ve altta yer alan 750 litrelik haznede depoluyor. Bitki kökleri direk suyla temas etmeden süzgeçlerden gelen nemle buluşturularak su ihtiyacı karşılanıyor. Sıvı ölçerle su seviyesi kontrol edilerek yağışın yoğun olduğu mevsimde fazla su bulunması durumunda 4 yanda yer alan vanalardan tahliye edilebilmektedir. 2 metreküpe yakın toprak hacmine sahip ürünümüzde çok sayıda ağacın dikimi yapılarak toprak teması olmayan meydanlarda yeşil alanlar oluşturulabiliyor. Uzun ömürlü, darbe dayanımlı ekolojik saksı içindeki bitkiyle beraber taşınabiliyor. Saksımız tam dönüşümlü hammaddeden üretilmektedir." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Karmod olarak son dönemde ekolojik ürünler tasarlayarak kullanıma sunmaya önem verdiklerini kaydederek, "Daha önce üretime başladığımız yüksek tonajlı yağmur suyu hasadı depolarımız da beklenen ilgiyi görmeye başladı. Yıllar önce batı ülkelerinde kullanılmaya başlanan yağmur suyu hasadı uygulamasının bizde de farkına varılarak yaygınlaşmaya başlaması sevindirici. Yağmur suyu depolarımızla çok sayıda fabrika tesisi ile şehir parkı gibi alanların su ihtiyacı karşılanıyor. Boşa akıp giden yağmur suları en güzel şekilde değerlendirilmiş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:26 Kaynak: AA

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