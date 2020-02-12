Karmod, Elazığ'a deprem konteyner evleri gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Karmod, Elazığ'a deprem konteyner evleri gönderdi - Son Dakika Ekonomi

Karmod, Elazığ'a deprem konteyner evleri gönderdi

6 saat önce

Karmod, Elazığ'daki deprem sonrası afetzedelerin acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması için ürettiği 110 adet deprem konteyner evi bölgeye sevk edilmek üzere yola çıkardı.

Karmod, Elazığ'a deprem konteyner evleri gönderdi, System.String[]

Karmod, Elazığ'daki deprem sonrası afetzedelerin acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması için ürettiği 110 adet deprem konteyner evi bölgeye sevk edilmek üzere yola çıkardı.


Şirketten yapılan açıklamada, bölgede barınma ihtiyacının kısa sürede tamamlanmasına katkı sağlamak için mevcut üretim hatlarından birinin deprem bölgesine gidecek üretimler için tahsis edildiği bildirildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Abdullah Yüceer, deprem konteyneriyle beraber Elazığ ve Malatya'da olası kalıcı konut ve depreme dayanıklı okul projelerini gerçekleştirmek için hazır olduklarını vurguladı.


Yeni nesil teknolojiler kullanarak afet sonrası oluşan ihtiyaçlarda hızlı üretim gerçekleştirerek güvenli yapılar hazırladıklarını belirten Yüceer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Afet organizasyon tecrübemizle Elazığ depremi sonrası bölgeye 110 adet konteyner yapıyı kısa sürede üreterek kullanıma hazır sevk ettik. Her biri bir ailenin kullanımına özel ergonomik plana sahip ünitelerde sağ ve solda iki oda, ortada wc-duş ünitesiyle mutfak tezgahı yer alıyor. Ana taşıyıcı iskeletinde çürümez, paslanmaz metal kullanılan konteyner yapılarımızın duvar ve çatılarında yüksek izolasyon içeren sandviç paneller kullanıyoruz. Pencerelerde çift cam sistemi ve özel metal kaplamalı panel kapı kullanımıyla yapılarımızda yalıtım değeri üst düzeyde. Otomotiv sektöründe tercih edilen boyama sistemiyle boyanan yapılarımız uzun yıllar kalıcı olarak da kullanılmaktadır."


"Kalıcı konut ve depreme dayanıklı okul projelerine desteğe hazırız"


Çelik sistemli depreme dayanıklı yapılar ürettiklerine dikkati çeken Yüceer, gerek afet bölgelerine yönelik toplu konut projelerine, gerekse yatay mimarideki dönüşüm projelerine kalıcı konutlarla destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Yüceer, tamamen çelik sistemli Karmod evlerinin yapı güvenliği, üretim hızı ve kurulumuyla önemli avantajlara sahip olduğunu belirterek, "Yapı sistemimizle büyük çaplı toplu konut projelerini kısa sürelerde tamamlayabiliyoruz. Irak'ta 7 ayda bin 884 konutluk projeyi tamamladık. Yakın zamanda da Kongo'da 900 evden oluşan toplu konut projesini 3 ayda tamamlama başarısı gösterdik. Eğitim binaları için de çelik sistem en güvenli yapı modelleri arasında yer alıyor. İhtiyaç halinde depreme dayanıklı okul yapılarımızı çok kısa sürede tamamlayabiliyoruz. Geçen yıl İstanbul Sultangazi'de 19 derslikli iki katlı çelik okulu 72 günde tamamlayarak kullanıma hazır teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Elazığ, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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