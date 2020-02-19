Karmod, Elazığ'da anaokulu projesi gerçekleştirecek - Son Dakika
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Karmod, Elazığ'da anaokulu projesi gerçekleştirecek

7 saat önce

Karmod, Elazığ'da yapılacak anaokulu projesinin yapımını üstlenecek.

Karmod, Elazığ'da anaokulu projesi gerçekleştirecek, System.String[]

Karmod, Elazığ'da yapılacak anaokulu projesinin yapımını üstlenecek.

Şirket açıklamasına göre, Karmod, THY kabin memurları tarafından kurulan İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından Elazığ'da yaptırılacak anaokulu projesinin inşasını gerçekleştirecek.

Yapılacak anaokulu deprem sonrası il merkezinde kurulan konteyner kentte yaşayan çocukların okul ihtiyacını karşılayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Abdullah Yüceer, 452 metrekare büyüklükteki okul binasının 20 gün gibi bir sürede tesliminin planlandığını belirterek, "Sahip olduğumuz hazır yapı teknolojileriyle yapı güvenliği yüksek, uzun ömürlü binaları çok kısa zaman dilimlerinde inşa edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çok kısa zamanda inşa edilebiliyor"

Kamuoyunda hızlı kurulum avantajı ile tanınması nedeniyle yapılarının genelde afet sonrası oluşan bina ihtiyaçlarında gündeme geldiğini aktaran Yüceer, şunları kaydetti:

"Oysa ki yapılarımızın gerek yapı güvenliği ve yalıtımı, gerek tasarım ve kullanım ergonomisi gibi çok sayıda öne çıkan özelliği daha var. Çok kısa sürede inşa edilebiliyor oluşu da afet sonrası acil ihtiyaçlara minimum zaman diliminde olabilecek en iyi yapıyı kurma avantajı sağlıyor. Okul binalarımızı ihtiyaç duyulan derslik sayısına göre eğitim bina standartlarına göre projelendirip kurulum yapabiliyoruz.

İyiliğe Uçanlar Derneği'nin Elazığ depremi sonrası açığa çıkan anaokulu ihtiyacını karşılama adına üstlendiği bu anlamlı projenin inşa sürecinde Karmod olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Proje kapsamında kurulacak binada 5 adet derslik, birer adet oyun odası ve yemekhane, 2 adet yönetim odası ile WC üniteleri yer alıyor."

Türk Hava Yolları, Deprem, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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