Karmod, Gabon'da petrol boru hattına şantiye yapıları kurdu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Karmod, Gabon'da petrol boru hattına şantiye yapıları kurdu - Son Dakika Ekonomi

Karmod, Gabon'da petrol boru hattına şantiye yapıları kurdu

6 saat önce

Karmod, Afrika ülkelerinden Gabon'da petrol boru hattına şantiye yapıları kurdu.

Karmod, Gabon'da petrol boru hattına şantiye yapıları kurdu, System.String[]

Karmod, Afrika ülkelerinden Gabon'da petrol boru hattına şantiye yapıları kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ülkenin güney doğusunda yer alan Haut-Ogooue Bölgesi'nin Franceville şehrinde kurulumu tamamlanan yapılar petrol boru hattının kurulumunda görev alacak teknik ekiplerce kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, Yeni Nesil Konteyner modeliyle üretim gerçekleştirdikleri şantiye yapı grubunun sunduğu konforla Afrika lokasyonundaki enerji ve madencilik işletmelerinin ilk tercihleri arasında yer aldığını belirtti.

Zorlu saha şartlarında çalışanlar için ergonomisiyle zindelik veren mekanlar hazırladıklarını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Yeni Nesil Konteyner yapılarımız kaynaksız teknolojiyle üretiliyor. Bu yönüyle nakliye kolaylığı ve yerinde kısa sürede kurulum avantajı sağlıyor. Duvardan çatıya ısı köprüsüne izin vermeyen sandviç panel sistemiyle sıcak veya soğuk hava şartlarında bile iklimlendirmesi çok kolay. Gürültü ve ses yalıtımıyla gerek çalışma ofislerinde gerekse yatakhanelerde ekstra konfor sunuyor. Yapı güvenliği yangın kontrol sistemiyle üst düzeye çıkıyor.

Uzun ömürlü yıpranmaz yapı sınıfı da ürünlerimizin bir diğer özelliği. Karmod şantiye yapılarını öne çıkan bu nitelikleriyle Afrika genelinde zor saha şartlarında iş yapan enerji ve madencilik işletmeleri projelerinde görev alan personellerinin barınması için özellikle tercih ediyorlar. Kıta genelinde sürekli proje gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında Senegal, Nijerya, Kongo, Gabon, Sierra Leone, Cezayir, Fildişi Sahili, Mozambik, Somali, Etiyopya, Eritre, Cibuti, Sudan yer alıyor."

Öztürk sözlerini şöyle tamamladı:

"Gabon'daki bu proje kapsamında 53 yatak kapasiteli şantiye yerleşkesini bir aydan daha kısa bir zamanda kurduk. Yatakhanelerde bir, iki ve dörder kişilik bağımsız odalar hazırlandı. Her odada wc-duş ünitesiyle beraber tv, mini buzdolabı ve klima yerleştirildi. 60 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği ana solanla beraber içinde endüstriyel mutfak ve soğuk hava deposunun da yer aldığı yemekhane binası inşaa edildi. İçerisinde üç yataklı sağlık kabini, soyunma odası ve çamaşırhanenin de yer aldığı şantiye bina grubu kullanıma hazır kurulumla teslim edildi."

Afrika, Gabon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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