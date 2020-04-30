Karmod, Kenya'da sahra hastanesi kurdu

Karmod, şehrin gecekondu bölgelerinde yaşayanlara hizmet vermesi amacıyla Kenya'nın başkenti Nairobi'de sahra hastanesi kurdu.

Karmod açıklamasında görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, yeni nesil yapı sistemiyle yurt içiyle beraber yurt dışındaki hastane projelerini de kısa sürede tamamlayabildiklerini belirtti.

Mevcut ulaşım kısıtlamaları nedeniyle yurt dışına kurulum ekibi gönderememelerine rağmen kolay kurulum avantajlarıyla yeni yapılar kurmaya devam ettiklerini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Yurt dışı projelerimizin tamamına yakınının kurulumunu Türkiye'den gönderdiğimiz kendi ekiplerimizle gerçekleştiriyoruz. Kovid-19 salgını nedeniyle bu süreçte montaj ekibi gönderme imkanımız yok ancak bizim yapılarımızın demonte geçmeli ve civalatı üretim özelliğiyle kurulumu oldukça kolay yapılabiliyor. Bu dönemde yurt dışında tamamladığımız yapıların montajını daha önce oluşturduğumuz bölgesel bayi ağımızın desteğiyle sağlıyoruz.

Uzun ömürlü kullanım şartlarına sahip yapılarımız kısa sürede kurulum yapılabilme kolaylığıyla okul, hastane gibi acil yapı ihtiyaçlarında özellikle tercih ediliyor. Yapılarımız yapı güvenliği ve mükemmel iklimlendirme performansıyla da yurt dışında tanındı ve ilgi görmeye devam ediyor."

Öztürk, 22 günde kullanıma hazır olacak şekilde kurulumu tamamlanan Nairobi sahra hastanesi projesinin 2 katlı olarak planlandığını belirterek, "Toplam 272 metrekare büyüklükteki binada farklı branşlarda 11 doktorla hizmet verilebilecek. Hastanede laboratuvar, görüntüleme odası, alçı-pansuman odası ile yönetici odası da bulunuyor." ifadelerini kullandı.