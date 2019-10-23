Karmod, konut satışlarında yüzde 98 müşteri memnuniyeti sağladı.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, hazır konut sektöründe yakalanan bu başarının, müşteri memnuniyeti adına gerçekleştirilen çalışmaların bir sonucu olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Toplam Kalite Yönetimi Müdürü Zekai Küçük, son 8 aylık dönemde kendilerinden konut satın alan müşterileriyle gerçekleştirilen telefonla anket yönteminin kullanıldığı araştırma için Çözüm Araştırma ve Danışmanlık firmasından hizmet alınarak memnuniyet ölçümlemesi yapıldığını bildirdi.

Araştırma firmasınca satın almadan teslimata kadar geçen süreçlerle ilgili sorulara cevaplar arandığını belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin geri dönüşlerinden fark edilir oranda bir memnuniyet gözlemlememiz vardı zaten. Bizzat ölçümleyerek net bir sonuç elde etmeyi amaçladık. Araştırma firmamız son 8 aylık dönemde bizden ev almış müşterilerimizi telefonla bizzat arayarak onların değerlendirmelerini aldı. Anketle satıştan üretime, sevkiyattan kuruluma kadar geçen süreçlerle ilgili kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri cevaplarla müşterilerimiz, Karmod hizmetlerini değerlendirmiş oldular. Çıkan güzel netice bizim için de değerli bir motivasyon oluşturdu.

Karmod olarak TKY Müdürlüğümüz içerisinde oluşturduğumuz müşteri memnuniyeti birimimizle onlara daha iyi hizmet vermeyi hedefledik. Birimimizin çalışmaları memnuniyet oranımızın yükselmesine önemli katkı sağladı. Sadece satış aşamasında değil, satış sonrası süreçlerimizle de müşterilerimizin memnuniyeti için çalışıyoruz. Gelen satış sonrası taleplere de kısa sürede dönüş yaparak hızlı müdahale etme adına birimimizde ekipler oluşturduk. Türkiye'nin neresinde olursa olsun ekiplerimiz, müşterilerimize yerinde satış sonrası hizmet sunuyor."