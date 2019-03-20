Son Dakika Haberleri: Karmod, Peru'da Hazır Lüks Konutlar Kurdu

Karmod, Peru'da Hazır Lüks Konutlar Kurdu

3 saat önce

Prefabrik yapı sektörü markalarından Karmod, Güney Amerika ülkelerinden Peru'da hazır lüks konutların kurulumunu gerçekleştirdi.

Karmod, Peru'da Hazır Lüks Konutlar Kurdu, System.String[]
Prefabrik yapı sektörü markalarından Karmod, Güney Amerika ülkelerinden Peru'da hazır lüks konutların kurulumunu gerçekleştirdi.

Karmod'dan yapılan açıklamada, Peru'nun başkenti Lima'da kurulumu tamamlanan 3 ayrı lüks konutun kullanıma hazır teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, Peru'da Karmod evlerine olan talebin her geçen gün arttığını, bu artışta geçen yıl ülkede açılışını gerçekleştirdikleri showroom'un etkili olduğunu vurguladı.


Çelik sistemli evlerinin uzun ömürlü yapı sınıfıyla farklı gelir gruplarınca tercih edildiğine dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Evlerimiz yapı güvenliğinin yanı sıra kısa sürede kurulum gibi avantajlara sahip. Bu yönümüzle ülkede farklı bütçelere cevap verecek nitelikte evleri kolayca hazırlayabiliyoruz. Bu son projemizde Lima şehrinde kurduğumuz 3 evimiz de büyüklüğü ve içerisindeki konforuyla farklı. 402 ve 208 metrekare gibi bizim ortalama konut algımıza göre oldukça büyük metrajlı lüks yapılar...

Diğer taraftan, bu projenin dışında 65-100 metrekare aralığındaki sosyal konutlarımıza olan talepler de var. Evlerimizi ön üretimli olarak Türkiye'deki tesislerimizde hazırlıyoruz. Evde kullanılan duvar, çatı, pencere, kapı gibi ana unsurlarla beraber elektrik, su tesisat malzemeleri ve aksesuarları, ekstra kaplama malzemeleri, boyasına kadar ülkemizden gönderiyoruz. Demonte olarak deniz yolu taşımacılığı ile Güney Amerika'ya ulaşan yapılarımızı yerel ekip desteğiyle yerinde kullanıma hazır kurulum yaparak teslim ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:31 Kaynak: AA

Güney Amerika, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Zirveden Sonunculuğa Düştü! Sosyete Kasap Nusret'ten Dev Yatırım! Park Hyatt Oteli 50 Milyon Euroya Devraldı Hong Kong'da Konut Yapacak Yer Kalmayınca 80 Milyar Dolarlık Yapay Ada Yapmaya Karar Verdiler Doğu Ekspresi, Atlı Kızaklara İlgiyi Artırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:51:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karmod, Peru'da Hazır Lüks Konutlar Kurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]