Karmod Prefabrik Ev Tercih Edenler Çok Mutlu - Son Dakika

1986 yılından bugüne üretim tecrübesiyle Karmod prefabrik ev sektörünün en çok tercih edilen ve müşteri memnuniyeti en yüksek markası. Her yıl binlerce aileyi konut sahibi yapıyor. Aynı zamanda yurtdışında gerçekleştirdiği prefabrik toplu konut projeleriyle sektörünün dünyada en çok konut üreten markası konumunda.
Tasarımı uzmanlarca özel yazılım program kullanımıyla bilgisayar sisteminde gerçekleştirilen Karmod prefabrik ev ergonomisiyle sahip olanlara konforu yaşatıyor.
Karmod prefabrik evlerin yapı güvenliğini sağlayan statik hesaplamaları uzmanlarca yine özel yazılım bilgisayar programında gerçekleştiriliyor. Üretim tasarıma entegre olarak bilgisayarla çalışan modern hatlarda yapılıyor. Saha kurulumu montaj profesyonellerince gerçekleştirilerek en güvenli kullanımda teslim ediliyor.
Karmod prefabrik evlerin üretiminde yeni nesil teknolojiler kullanılıyor. Üretimde geleneksel kaynak uygulaması tamamıyla geride bırakılmış olup cıvata somun ve geçmeli yeniliğe geçilmiştir.
Karmod prefabrik ev duvardan çatıya en iyi yalıtım uygulamalarına sahip. Karmod evleri kullananlar klasik konut modellerine göre yüksek enerji tasarrufunu bizzat yakıt giderlerine yansıyan avantajlarla yakından hissederek yaşıyor.
Karmod evlerin elektrik ve su tesisatları her konut modeline özel projelendirilmiştir. Malzeme ve armatürlerde en iyi kaliteler özellikle seçilerek tercih edilmiştir. Saha uygulamaları profesyonel ekiplerce projeye tam uygunlukta gerçekleştirilmektedir. Karmod ev tam yangın emniyeti ve güvenli tesisatlara sahiptir.
Tam yapı güvenliğinde özel tasarımda Karmod prefabrik evler en iyi malzeme kullanımıyla modern tesislerde yenilikçi teknolojilerle üretilmektedir. Profesyonel ekiplerce sahada başka malzemelere ihtiyaç duyulmadan güvenle inşa edilmektedir. Duvardan çatıya, çelik kapıdan pvc çift camlı pencerelerine kadar en iyi malzeme kullanımıyla üretilen Karmod evler uzun yıllar bakım gerektirmez. Karmod ev içerisinde dört mevsim şartlarında uzun yıllar güven ve mutlulukla yaşanarak kullanılır.
https://www.youtube.com/watch?v=ib4vCsxX7PU
https://www.youtube.com/watch?v=hGPMQ8woUPw&feature=emb_title
Burak K.: "Sanırım bu büyüklük çok güçlü bir ekipten geliyor."
''Merhaba, Bu Karmod'dan aldığım 2. ev oluyor. Esasında memnuniyetim buradan belli, ancak yazılı olarak da sizlerle paylaşmak istedim. Tuzla satış sorumlusu arkadaşımıza bizlere göstermiş olduğu yakınlık ve ilgiden müteşekkir olduğumu özellikle belirtmek isterim. Her aradığımda çözüm odaklı sorunlarımıza eğilerek bizler ev kurulana kadar yalnız bırakmadığı için tekrar çok teşekkür ederim. Montaj ekibine de ayrıca çok teşekkür ederim. İşlerini profesyonelce yapan saygılı çok dürüst insanlardı. Karmod firması büyük güvenlir bir firma, sanırım bu büyüklük çok güçlü¨ bir ekipten geliyor.''
İbrahim K.: "Ev hayalim gerçekleştirdim."
''Prefabrik ev konusunda hiçbir ikileme kapılmadan markanızı tercih ettim, sosyal medya hesaplarınızdan takip edip beğendim, bütçeme uygun ev hayalimi gerçekleştirmemde yardımcı olduğunuz için sahsım ve ailem adına teşekkür ederim. Ankara Karmod satış ofisinden başından sonuna tizlikle ilgilenen Müşteri Temsilcimize, Şube Müdürünüze, evimizin kurulumunu gerçekleştiren kıymetli montaj ekinize teşekkür ederim. Boya ustalarınız da eksiksiz ve güzel bir işçilikle evimizi tamamladı. Artık bize üç çocuğumla birlikte, köyümüze yaptırdığımız Karmod prefabrik evimizde mutlu bir şekilde vakit geçirmek kalıyor. Karmod çalışanlarınıza saygılarımı sunarım. Teşekkürler Karmod.''
Pelin P.: "İyi ki varsınız Karmod"
''Tüm ailem adına önce Bursa Şube Müdürünüz ve Satış Temsilcinize ve ardından tüm Karmod ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız Karmod.''
İsmail A.: "Bize kısa sürede güzel bir ev kazandırdınız."
''Antalya Karmod Ofis'nden 82 m2 prefabrik ev aldık. Bize kısa sürede güzel bir ev kazandırdınız. Sizlere ve Antalya Ofisinizde görevli satış yetkilinize ilgilerinden dolayı teşekkür ederim.''
Kasım Ş.: "Tereddütsüz önereceğim kurumsal bir firma."
Siparişten kuruluş aşamasına kadar kusursuz hizmet veren başta satış temsilciniz ve Avcılar Şube Müdürünüze ilgi ve iş takiplerinden dolayı sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca montaj ekinize de titiz çalışmasından dolayı ayrıca teşekkür ederim.''
Hakan Ç.: "Arzu ettiğim kaliteye rastladığım için çok mutluyum."
Memnunum; Karmod'un seçkin personelleriyle çalışmış olmaktan. Öncelikle Bursa Bölge Müdürünüzün özlediğimiz nezaket, samimiyet ve olumlu yaklaşımının yanı sıra benzer seklide bize yardımcı olan satış temsilcisinin ilgi ve takibinden ziyadesiyle memnunum. Her şey için çok teşe
Son Dakika › Advertorial Sondakika › Karmod Prefabrik Ev Tercih Edenler Çok Mutlu - Son Dakika