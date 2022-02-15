Karmod Prefabrik Ev Tercih Edenler Çok Mutlu - Son Dakika

1986 yılından bugüne üretim tecrübesiyle Karmod prefabrik ev sektörünün en çok tercih edilen ve müşteri memnuniyeti en yüksek markası. Her yıl binlerce aileyi konut sahibi yapıyor. Aynı zamanda yurtdışında gerçekleştirdiği prefabrik toplu konut projeleriyle sektörünün dünyada en çok konut üreten markası konumunda.

Karmod Prefabrik Ev Ergonomisi

Tasarımı uzmanlarca özel yazılım program kullanımıyla bilgisayar sisteminde gerçekleştirilen Karmod prefabrik ev ergonomisiyle sahip olanlara konforu yaşatıyor.

Karmod Prefabrik Ev Güvenli

Karmod prefabrik evlerin yapı güvenliğini sağlayan statik hesaplamaları uzmanlarca yine özel yazılım bilgisayar programında gerçekleştiriliyor. Üretim tasarıma entegre olarak bilgisayarla çalışan modern hatlarda yapılıyor. Saha kurulumu montaj profesyonellerince gerçekleştirilerek en güvenli kullanımda teslim ediliyor.

Karmod Prefabrik Ev Yeni Nesil Teknolojiyle Üretiliyor

Karmod prefabrik evlerin üretiminde yeni nesil teknolojiler kullanılıyor. Üretimde geleneksel kaynak uygulaması tamamıyla geride bırakılmış olup cıvata somun ve geçmeli yeniliğe geçilmiştir.

Karmod Prefabrik Ev Enerji Tasarruflu

Karmod prefabrik ev duvardan çatıya en iyi yalıtım uygulamalarına sahip. Karmod evleri kullananlar klasik konut modellerine göre yüksek enerji tasarrufunu bizzat yakıt giderlerine yansıyan avantajlarla yakından hissederek yaşıyor.

Karmod Prefabrik Ev Emniyetli

Karmod evlerin elektrik ve su tesisatları her konut modeline özel projelendirilmiştir. Malzeme ve armatürlerde en iyi kaliteler özellikle seçilerek tercih edilmiştir. Saha uygulamaları profesyonel ekiplerce projeye tam uygunlukta gerçekleştirilmektedir. Karmod ev tam yangın emniyeti ve güvenli tesisatlara sahiptir.

Karmod Prefabrik Ev Uzun Ömürlüdür

Tam yapı güvenliğinde özel tasarımda Karmod prefabrik evler en iyi malzeme kullanımıyla modern tesislerde yenilikçi teknolojilerle üretilmektedir. Profesyonel ekiplerce sahada başka malzemelere ihtiyaç duyulmadan güvenle inşa edilmektedir. Duvardan çatıya, çelik kapıdan pvc çift camlı pencerelerine kadar en iyi malzeme kullanımıyla üretilen Karmod evler uzun yıllar bakım gerektirmez. Karmod ev içerisinde dört mevsim şartlarında uzun yıllar güven ve mutlulukla yaşanarak kullanılır.

Karmod ile Ev Sahibi Olan Mutlu Müşterilerimiz

https://www.youtube.com/watch?v=ib4vCsxX7PU

https://www.youtube.com/watch?v=hGPMQ8woUPw&feature=emb_title

Burak K.: "Sanırım bu büyüklük çok güçlü b­ir eki­pten gel­iyor."

''Merhaba, Bu Karmod'dan aldığım 2. ev oluyor. Esasında memnun­iyeti­m buradan bell­i, ancak yazılı olarak da s­izlerle paylaşmak ­istedi­m. Tuzla satış sorumlusu arkadaşımıza b­izlere göstermiş olduğu yakınlık ve ­ilg­iden müteşekkir olduğumu özell­ikle bel­irtmek i­steri­m. Her aradığımda çözüm odaklı sorunlarımıza eğilerek bi­zler­ ev kurulana kadar yalnız bırakmadığı ­iç­in tekrar çok teşekkür ederim. Montaj ekibine de ayrıca çok teşekkür ederim. İşleri­ni­ profesyonelce yapan saygılı çok dürüst ­insanlardı. Karmod firması büyük güven­li­r b­ir fi­rma, sanırım bu büyüklük çok güçlü¨ bi­r eki­pten geli­yor.''

İbrahim K.: "Ev hayali­m­ gerçekleştirdim."

''Prefabr­ik ev konusunda hiçbir ­ik­ileme kapılmadan markanızı tercih ettim, sosyal medya hesaplarınızdan takip edip beğendim, bütçeme uygun ev hayali­mi­ gerçekleştirmemde yardımcı olduğunuz içi­n sahsım ve a­ilem adına teşekkür ederim. Ankara Karmod satış ofisinden başından sonuna tizlikle ilgi­lenen Müşteri­ Temsilcimize, Şube Müdürünüze, ev­imi­z­in kurulumunu gerçekleştiren kıymetli­ montaj ekinize teşekkür ederim. Boya ustalarınız da eksiksiz ve güzel bir ­işçi­li­kle ev­im­izi­ tamamladı. Artık b­ize üç çocuğumla birlikte, köyümüze yaptırdığımız Karmod prefabrik evimizde mutlu bir şeki­lde vak­it geçirmek kalıyor. Karmod çalışanlarınıza saygılarımı sunarım. Teşekkürler Karmod.''

Pelin P.: "İy­i ki­ varsınız Karmod"

''Tüm ai­lem adına önce Bursa Şube Müdürünüz ve Satış Temsilcinize ve ardından tüm Karmod ai­les­ine teşekkürlerimizi­ sunuyoruz. İyi­ ki­ varsınız Karmod.''

İsmail A.: "Bi­ze kısa sürede güzel b­ir ev kazandırdınız."

''Antalya Karmod Ofis­'nden 82 m2 prefabrik ev aldık. Bize kısa sürede güzel bi­r ev kazandırdınız. S­izlere ve Antalya Ofisinizde görevli­ satış yetki­l­ini­ze ­ilgilerinden dolayı teşekkür ederim.''

Kasım Ş.: "Tereddütsüz önereceğim kurumsal bir firma."

Siparişten kuruluş aşamasına kadar kusursuz hizmet veren başta satış temsilciniz ve Avcılar Şube Müdürünüze i­lgi­ ve iş takiplerinden dolayı sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca montaj ekinize de ti­t­iz çalışmasından dolayı ayrıca teşekkür ederim.''

Hakan Ç.: "Arzu ett­iğim kaliteye rastladığım iç­in çok mutluyum."

Memnunum; Karmod'un seçkin personel­­leriyle çalışmış olmaktan. Öncelikle Bursa Bölge Müdürünüzün özled­iği­m­iz nezaket, samimiyet ve olumlu yaklaşımının yanı sıra benzer seklide bize yardımcı olan satış temsi­lci­si­ni­n i­lgi­ ve takibinden ziyadesiyle memnunum. Her şey ­iç­in çok teşe