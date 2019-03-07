Son Dakika Haberleri: Karmod, Suriye'de Atme Kampına Poliklinik Kurdu

Karmod, Suriye'de Atme Kampına Poliklinik Kurdu

1 saat önce

Karmod, Suriye'de Atme sığınmacı kampına prefabrik poliklinik binası kurdu.

Karmod, Suriye'de Atme Kampına Poliklinik Kurdu, System.String[]
Karmod, Suriye'de Atme sığınmacı kampına prefabrik poliklinik binası kurdu.


Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, İdlib kentindeki kamp alanında yapımı tamamlanan poliklinik binası, savaş nedeniyle bölgeye yerleşen sığınmacılara hizmet verecek.


Atme kampına kurulumu yapılan 218 metrekare büyüklükteki poliklinikte, 4 doktorun aynı anda hizmet sunacağı ayrı muayenehaneler, acil müdahale odası ile beraber bir adedi engelli kullanımına özel olmak üzere WC üniteleri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Orta Doğu Koordinatörü Vusal Necmettin, Türkiye'nin hemen yanı başında 450 bin sığınmacıya ev sahipliği yapan Atme kampında sağlık hizmetlerine büyük oranda ihtiyaç duyulduğunu, tamamladıkları binanın faaliyete girmesiyle bu doğrultuda önemli bir işlev göreceğini bildirdi.

Üretimini gerçekleştirdikleri hazır yapı sistemleriyle çok kısa sürelerde kalıcı yapılar hazırlanabildiğini aktaran Necmettin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ön üretimli yapılarımız kolay nakliye ile beraber yerinde kısa sürede kurulum gibi önemli avantajlara sahip. Bu özellik mülteci kampları, afet sonrası acil yerleşim alanları gibi kısa sürelerde hızlı yapı kurulumu gerektiren durumlar için en ideal çözümü oluşturuyor. Örneğin, 3 kişilik bir ekiple 100 metrekare bir yapıyı 3 gün gibi kısa sürede kurulum yaparak kullanıma hazır hale getirmeniz mümkün. Üstelik uzun yıllar güvenli kullanım avantajına sahip."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:37 Kaynak: AA

İdlib, Suriye, Ekonomi
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