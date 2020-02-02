Karnabahar Graten Tarifi - Son Dakika
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Karnabahar Graten Tarifi

6 saat önce

Malzemeler: 1 adet orta boy karnabahar 3 adet yumurta 1 su bardağı yoğurt 1 su bardağı süt 1 su bardağı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber Yarım çay kaşığı sarımsak tozu 1 tatlı kaşığı çörek otu ¼ demet maydanoz 1 çay bardağı rende mozzarellaTarif: Karnabaharı elinizle ya da...

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Malzemeler:


1 adet orta boy karnabahar

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı süt

1 su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı sarımsak tozu

1 tatlı kaşığı çörek otu

¼ demet maydanoz

1 çay bardağı rende mozzarella


Tarif:


Karnabaharı elinizle ya da bir bıçak yardımıyla küçük parçalara ayırın.

Arçelik Ankastre Ocak'ta 7-8 dakika kadar haşlayın.

Karnabahar gratenin sosu için derin bir kasede yumurta, yoğurt, süt ve zeytinyağını iyice karıştırın.

Üzerine tuz, karabiber, sarımsak tozu, ince ince kıydığınız maydanoz, çörek otu ve mozzarellanın da ¾'ünü ekleyip karıştırın.

Arçelik Ankastre Ocak'ta hafif haşladığınız karnabaharları da sosun üzerine ekleyip karnabaharlar iyice sosa bulanana kadar spatulayla karıştırın.

Fırın kabınızı yağlayın ve hazırladığınız karışımı kaba boşaltın.

200 derecede önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın'da üzeri kızarana hafif kadar pişirin.

Ardından fırından çıkartıp üzerine biraz daha mozzarella ve ince kıyılmış maydanoz serpip yeniden 4-5 dakika daha fırında pişirin.

Üzeri iyice kızardıktan sonra Arçelik Ankastre Fırın'dan alın.

Vaktiniz varsa yarım saat dinlendirip sonra servis yapın.

Afiyet olsun!


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Arçelik A.Ş., Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:03 
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