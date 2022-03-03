Karnabahar şubat ayının zam şampiyonu oldu - Son Dakika
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Karnabahar şubat ayının zam şampiyonu oldu

03.03.2022 15:32
Karnabahar şubat ayının zam şampiyonu oldu

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde Şubat ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 101,22 ile Karnabahar olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -13,91 ile çocuk için kazak oldu.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde Şubat ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 101,22 ile Karnabahar olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -13,91 ile çocuk için kazak oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesine ait, 2003=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2022 Şubat ayı bilgilerini açıkladı.

Bun göre Şubat ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 101,22 ile Karnabahar olurken, onu yüzde 93,56 ile Kabak, yüzde 59,64 ile Domates, yüzde 56,96 ile Dereotu ve yüzde 52,67 ile Kıvırcık oldu.

Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 13,91 ile çocuk için kazak, yüzde 13,19 ile erkek için ceket, yüzde 10.75 ile kadın için pardösü, yüzde 4,84 ile elektrik ücreti ve yüzde 4,21 ile Erkek için mont oldu.

(Ali Yıldız-İHA)

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Tüketici Fiyatları Endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu, Sakarya, Yalova, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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