Son Dakika Haberleri: Karnaval'da Platform Çöktü: 34 Yaralı

Karnaval'da Platform Çöktü: 34 Yaralı

31 dakika önce

- Karnaval'da platform çöktü: 34 yaralı CORDOBA - Arjantin'de bir karnavalda platform seyircilerin üzerinde bulunduğu platformun çökmesi sonucu 34 kişi yaralandı.

- Karnaval'da platform çöktü: 34 yaralı CORDOBA - Arjantin'de bir karnavalda platform seyircilerin üzerinde bulunduğu platformun çökmesi sonucu 34 kişi yaralandı.
Arjantin'in Cordabo şehrinin Villa Santa Rosa bölgesinde düzenlenen bir karnavalda platform seyircilerin üzerinde bulunduğu sırada çöktü. Dans grubunun geçişi esnasında, üzerinde bulunan seyircilerin zıplaması ağırlığa daha fazla dayanamayan platform çöktü. Olayda yaralanan 34 kişi, tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:39 Kaynak: İHA

Arjantin, Güncel
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