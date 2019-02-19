Karnaval'da Platform Çöktü: 34 Yaralı

- Karnaval'da platform çöktü: 34 yaralı CORDOBA - Arjantin'de bir karnavalda platform seyircilerin üzerinde bulunduğu platformun çökmesi sonucu 34 kişi yaralandı.

- Karnaval'da platform çöktü: 34 yaralı CORDOBA - Arjantin'de bir karnavalda platform seyircilerin üzerinde bulunduğu platformun çökmesi sonucu 34 kişi yaralandı.

Arjantin'in Cordabo şehrinin Villa Santa Rosa bölgesinde düzenlenen bir karnavalda platform seyircilerin üzerinde bulunduğu sırada çöktü. Dans grubunun geçişi esnasında, üzerinde bulunan seyircilerin zıplaması ağırlığa daha fazla dayanamayan platform çöktü. Olayda yaralanan 34 kişi, tedavi altına alındı.

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