Karnaval Dijital, Portakal Çiçeği Kokusu Gerçek - Son Dakika

Karnaval dijital, portakal çiçeği kokusu gerçek

Zeydan Karalar, "Portakal çiçeği kokusunu bütün dünyayla paylaşabilmeyi çok isterdik. "

Salgın şartlarında dijital de olsa Adana'yı Portakal çiçeği Karnavalı heyecanı sardı

1-4 Nisan tarihleri arasında yapılan Portakal Çiçeği Karnavalı'yla ilgili basın toplantısı Sheraton Oteli'nde yapıldı. Toplantıya Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile karnavalın fikir lideri Ali Haydar Bozkurt katıldı.

KEŞKE BU KOKUYU BÜTÜN DÜNYAYA GÖNDEREBİLSEK

Konuşmasına Adana'nın güzellikler şehri olduğunu söyleyerek başlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Sanatın, kültürün, lezzetin ve daha bir çok güzelliğin diyarından, dünyanın en verimli 3 ovasından birine sahip Adana'dan, Türkiye'ye ve dünyaya sesleniyorum. Adana'nın nisan ayında bir portakal çiçeği hikayesi vardır. Portakallar çiçek açar ve öyle bir kokusu olur ki, onun tadına varan, bu kokuyu alan bir daha onu asla unutamaz. Gönül isterdi ki salgın olmadığı yıllarda yaptığımız gibi hep birlikte omuz omuza Adana'nın güzelliklerini birlikte yaşayalım, karnavalda kardeşliğimizi ortaya koyup eğlenelim.

Ne yazık ki salgın şartları buna olanak tanımadı. Keşke bu kokuyu bütün dünyaya gönderebilecek teknolojimiz olsa. Böylece benim anlattıklarımın haklılığını herkese gösterebilseydik. Yine de Adana hep birlikte olup çiçek tadında bir festival düzenledi.

Karnaval Komitesinin hazırladığı güzellikleri izlemenizi ve takip etmenizi özellikle öneriyorum. Bir işe kentin tamamı sahip çıkmazsa, o işin başarılı olma şansı yoktur.

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir lideri Ali Haydar Bozkurt ama Adana'nın tamamı, kentin yararına olan bu karnavala sahip çıktığından dolayı, her yıl bir öncekinden daha iyi oluyor.

Sayın Valimize de bu karnavala sahip çıktığı için özellikle teşekkür etmek istiyorum" dedi

ADANA HALKININ BAŞARISIDIR

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana halkının paylaşmayı sevdiğini ve bu yüzden portakal çiçeği kokusunu da paylaşmak istediğini belirterek, "Adana son 10 yılda festivaller şehri haline geldi. Bu yıl pandemi koşulları nedeniyle ve sürekliliği kaybolmasın diye dijital ortama taşıdık. Festivalin büyümesi ve tanınması, destek veren Adana halkının başarısıdır" diye konuştu.

Katılımcı belediye başkanları ve Ali Haydar Bozkurt da, Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı olan Portakal Çiçeği Karnavalıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.