Karnavalda Kartpostallık "Su Korteji" Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Karnavalda kartpostallık "Su Korteji" havadan görüntülendi Seyhan Nehri üzerinde renkli görüntülerin sergilendiği su korteji yoğun ilgi gördüADANA - Adana'da, "Nisanda Adana'da 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı" Seyhan Nehri üzerindeki kartpostallık Su Korteji görüntüleriyle sona erdi.
Karnavalda kartpostallık "Su Korteji" havadan görüntülendi Seyhan
Nehri üzerinde renkli görüntülerin sergilendiği su korteji yoğun ilgi gördü
ADANA - Adana
'da, "Nisanda Adana'da 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
" Seyhan Nehri üzerindeki kartpostallık Su Korteji görüntüleriyle sona erdi.
'Suya Dair Her Şey' temasıyla düzenlenen korteje Adana Valisi Mahmut Demirtaş
'ın yanı sıra; Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar
, karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.
Seyhan Nehri üzerinde renkli görüntülerin sergilendiği su korteji vatandaşların da yoğun ilgisini çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:16 Kaynak: İHA
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