Son Dakika Haberleri: Karnavalda Platform Çöktü: 34 Yaralı

Karnavalda Platform Çöktü: 34 Yaralı

1 saat önce

Arjantin'de bir karnavalda üzerinde insanların bulunduğu platformun çökmesi sonucu 34 kişi yaralandı.

Arjantin'de bir karnavalda üzerinde insanların bulunduğu platformun çökmesi sonucu 34 kişi yaralandı. Cordabo şehrinin Villa Santa Rosa bölgesinde düzenlenen bir karnavalda platform, seyirciler üzerinde olduğu sırada çöktü. Dans esnasında yaşanan olayda 34 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:16 Kaynak: İHA

Arjantin, Güncel
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