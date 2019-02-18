Son Dakika Haberleri: Karnavalda Sahne Çöktü: 34 Kişi Yaralandı

Karnavalda Sahne Çöktü: 34 Kişi Yaralandı

26 dakika önce

– Arjantin'de düzenlenen karnavalda üzerinde seyircilerin bulunduğu platform çöktü, 34 kişi yaralandı.

Karnavalda Sahne Çöktü: 34 Kişi Yaralandı, System.String[]
Arjantin'de düzenlenen karnavalda üzerinde seyircilerin bulunduğu platform çöktü, 34 kişi yaralandı.

Olay, Cordabo şehrinin Villa Santa Rosa bölgesinde düzenlenen karnaval sırasında, dans grubunun geçişi sırasında meydana geldi.

Dans grubunun geçişi sırasında platformda bulunanların hep beraber zıpladığı esnada platform bir anda çöktü.

Belediye Başkanı Victor Kieffer, yaralıların çoğunun hafif şekilde yaralandığını ve Cordoba kentinden 90 kilometre uzaklıktaki bölge hastanesinde tedavi altına alındıklarını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:10 Kaynak: DHA

Arjantin, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsel İstismara Uğrayan Anne, Kendini Asarak İntihar Etti Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti

Ankara Barosu, Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Çocuklar Duymasın'ın Emine'si, Gerçek Hayattaki Haliyle Ağızları Açık Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 23:36:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karnavalda Sahne Çöktü: 34 Kişi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]