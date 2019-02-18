Karnavalda Sahne Çöktü: 34 Kişi Yaralandı
26 dakika önce
– Arjantin'de düzenlenen karnavalda üzerinde seyircilerin bulunduğu platform çöktü, 34 kişi yaralandı.
– Arjantin
'de düzenlenen karnavalda üzerinde seyircilerin bulunduğu platform çöktü, 34 kişi yaralandı.
Olay, Cordabo şehrinin Villa Santa Rosa bölgesinde düzenlenen karnaval sırasında, dans grubunun geçişi sırasında meydana geldi.
Dans grubunun geçişi sırasında platformda bulunanların hep beraber zıpladığı esnada platform bir anda çöktü.
Belediye Başkanı Victor Kieffer, yaralıların çoğunun hafif şekilde yaralandığını ve Cordoba kentinden 90 kilometre uzaklıktaki bölge hastanesinde tedavi altına alındıklarını duyurdu.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:10 Kaynak: DHA
Cinsel İstismara Uğrayan Anne, Kendini Asarak İntihar Etti
Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti
Ankara Barosu, Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si, Gerçek Hayattaki Haliyle Ağızları Açık Bıraktı