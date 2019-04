Karnavalın Adana Ekonomisine Katkısı 70-80 Milyon Lira

Portakal Çiçeği Karnavalı Nisan'da Adana 'da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, bu yıl 7'ncisini düzenledikleri karnavala Brezilya Rusya gibi ülkelerden ve yurt içinden 250 bin kişinin geldiğini, Adana ile birlikte bu rakamının 1.5 milyonu aştığını belirtti. Bozkurt, karnavalın kent ekonomisine 70-80 milyon lira katkı sağladığını belirttiBozkurt, 29 yaşına kadar ikamet ettiği ve daha sonra İstanbul 'a gittiği ancak bağını hiçbir zaman koparmadığı Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlenmesinin arkadaşlarıyla birlikte 40 yıllık hayali olduğunu ifade etti. Bozkurt, 40 yıl öncede nisan ayı geldiğinde portakal çiçeğinin bu muhteşem kokusunu herkese anlattıklarını, kendi aralarında bunu kutladıklarını belirterek, "7 yıl önce bunun artık bir karnavala dönmesine karar verdik. Arkadaşlarla imece usulü Portakal Çiçeği Karnaval Komitesi kurarak bu işe başladık. Bize Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi de destek verdi. Çocukluğumuzda biz bu güzelliği arkadaşlarımıza etrafımıza anlatıyorduk ancak şimdi biz bunu tüm Türkiye 'ye hatta tüm dünyaya anlatıyoruz" dedi.Bozkurt, bu yıl karnavalın 7.'sini düzenlemekten büyük gurur duyduklarını belirterek, "Bu karnaval sayesinde artık Adana adliye ve polisiye haberlerle anılmıyor. Artık portakal çiçeği ve onun yaydığı kardeşlik ile anılıyor. Bu da bizim ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor ve bizi çok sevindiriyor" dedi."250 bin kişi il dışından geldi"Bozkurt, Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı olan ve dünyanın sayılı karnavalları arasına girmeyi başaran " Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı " için on binlerce insanların bir kez daha Adana'da buluştuğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:"Kent, karnaval coşkusuyla büyük bir şölen alanına dönüşürken, yerli ve yabancı binlerce kişi 'hoşgörü ve dostluk' mesajını tüm dünyaya yolladılar. Baharı müjdeleyen portakal çiçekleri kokularının eşliğinde 7. kez düzenlenen karnavalda 100'den fazla etkinlik yer alırken, sokakları dolduranlar rengarenk giysileriyle unutamayacakları anlar yaşadılar. Hafta sonu boyunca adeta uyumayan kent haline gelen Adana'da tüm oteller dolarken, kebapçılar gece geç saatlere kadar sıra bekleyenleri ağırlamaya çalıştılar. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği Adana'ya karnaval için yurt içinden ve yurt dışından 205 bin kişinin geldiği tahmin ediliyor. Adanalılar ile birlikte karnavala katılımcı sayısının 1,5 milyonu aşarken insanlar sokakta yürümekte bile zorlandılar.""Brezilya, Rusya, Kanada'dan bile gelenler oldu"Bozkurt, karnavala ilginin her yıl daha da arttığını ifade ederek, "Bu yıl ben sokaklarda Rusya, Breziyla, Kanada, Tayland Avrupa , Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelen insanlarla karşılaştım. Bu insanlarla birlikte eğlendik, birlikte güldük, birlikte baharın tazeliğini hissettik. Bu da karnavalın teması olan kardeşliğe çok uygun bir fotoğraf oldu. Karnaval boyunca milyonlarca insanın sokağa döküldüğü zamanda bir tek bile olay olmadı. Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana halkının karnavalıdır. Karnaval boyunca, toplumun her renginden farklı kesimleri gerçek bir kardeşlik havasında, hoşgörüyle biraraya getirmiştir. En önemli ilkemiz ve en büyük dileğimiz kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklamaktır. Adanalılar bunları sevgi ile yapmış ve dostlarını en iyi şekilde ağırlamışlardır" dedi."Ekonomiye 70-80 milyon liralık katkısı oldu"Karnavalın, toplumsal birlikteliği sağlama misyonunun yanında ekonomik anlamda kent kalkınmasını da katkıda bulunduğunu ifade eden Bozkurt şöyle devam etti:"Adana'ya son 5 yılda gelen yerli ve yabancı turist sayısında da yüzde 100'e yakın artış meydana gelmiş. Bu sayıya günü birlik gelenler, havayolunu kullanmayanlar ve konaklama yapmayanlar dahil edilmeden ulaşılmış. Bu şekilde gelen Adana dostları da dahil edildiğinde çok büyük boyutlarda bir turizm ortaya canlılığı çıkıyor. Turizm hareketliliği kentimiz için ciddi bir kaynaktır ve bu kaynağın her yıl artarak daha yüksek boyutlara ulaşması da en büyük amaçlarımızdan biridir. Geçen yıl Adana ekonomisine karnavalın 50 milyon liralık bir katkısı olduğu ortaya çıktı. Bu yıl ise bu rakamın ben 70-80 milyon lira olduğunu tahmin ediyorum. Bu durum kentimiz için ciddi bir kaynaktır ve bu kaynağın her yıl artarak daha yüksek boyutlara ulaşması da en büyük amaçlarımızdan biridir."Bunun yanı sıra Adana'nın 7 yılda televizyon, gazete, dergi, internet gibi mecralarda 40 milyon dolara yapılamayacak tanıtımını imece usulü bir araya gelip 7 yılda 1 milyon dolar bile harcamadan insanların başardığını aktaran Bozkurt, karnavalın bu noktalara gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - ADANA