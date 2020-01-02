Karnavas Şalı Japonya'ya ihraç edilecek - Son Dakika
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Karnavas Şalı Japonya'ya ihraç edilecek

6 saat önce

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Karnavas köyünde el emeği göz nur dokudukları 'Karnavas Şalı', Japonya pazarına girmeye hazırlanıyor.

Karnavas Şalı Japonya'ya ihraç edilecek, System.String[]

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Karnavas köyünde el emeği göz nur dokudukları 'Karnavas Şalı', Japonya pazarına girmeye hazırlanıyor.


Japonya'daki MÜSİAD Kars Dış İlişkiler Başkanı İşadamı Ali Uçum, Olur Şalını ve Bardız Kilimini alım garantisiyle yeniden tezgahlar kurduruyor. Kurulacak tezgahlar bölgede ciddi manada istihdam sağlayacak.


Karnavas Şalı dokuma ustası Sündüz Pala (66), "Karvas dokumasını yapıyoruz. Halısını, kilimi dokuyoruz. Yaptığımız ürünler yabancı memleketlere gideceği için çok mutluyum" dedi.


İşadamı Ali Uçum ise, "Burada üretilen Karvas Şalını inşallah Japonya, Çin ve uzak doğuya pazarlamak istiyoruz. Bu bağlamda gelip gördüğümüz üretim tesisi çok güzel, çok değerli çok güzel işler yapıyorlar. İnşallah üretime katkı sağlayacağız" dedi.


Olur Kaymakamı İlker Eker ise, "Olur Halk Eğitim Merkezinde kursiyerlerimiz Olur Karnavas bezi dokuyorlar. Tabii ki Karnavas bezimiz yıllar önce dokunmaya başlamış çok özel bir bezimiz ve içerisinde birçok şeyi barındırıyor yaşanmışlığı barındırıyor. Bugün misafirlerimiz sağ olsunlar bizleri üretim yerimizde ziyaret ettiler. Kendileri bu ürünlerimizin Japonya'ya pazarlamalarında bizden destek istediler, bizler de olumlu bir şekilde karşıladık. Umarım Olur ilçemiz için güzel şeyler olur bunu temenni ederek bizlerin üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.


Erzurum MÜSİAD Başkanı Fuat Demir ise, "Amacımız bölgedeki üretilen el sanatlarının daha geliştirilebilmesi için Kars MÜSİAD ile birlikte iş birliği yaparak bu bölgedeki el sanatlarını gün yüzüne çıkarıp ürünlere pazar bulmaktı, buna bir arkadaşımız talip oldu. Halıları Japonya'ya ihraç ettirip hem buradaki istihdamı artırmak hem de bu bölgedeki kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı gün yüzüne çıkartmak olacaktır" diye konuştu.


Kars MÜSİAD Başkanı Şahin Aydın ise, "Bugün Erzurum MÜSİAD Başkanımızla beraber Olur ilçesindeyiz. Sayın Kaymakamımızı ziyaret ettik burada el sanatları atölyesindeyiz. Buraya has dokunan kilim ve el sanatlarının üretim yerindeyiz. Bizim amacımız MÜSİAD Erzurum'la beraber bu ilçede ve bu bölgede dokunan yöresel el sanatlarını başta Japonya olmak üzere Çin, Güney Kore gibi ülkelere göndermek. Bu manada MÜSİAD Kars'ın Japonya'da bir ağı var. Erzurum MÜSİAD'la güç birliği içinde buradaki ürünleri Japonya'ya göndereceğiz" dedi. - ERZURUM

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Japonya, Erzurum, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
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