Karne Alan 3 Öğrenciye Araba Çarptı
49 dakika önce
Karne alan 3 öğrenciye araba çarptıİSTANBUL - Esenyurt'ta bulvar üzerinde seyreden bir araç yol kenarında yolun karşısına geçmek isteyen 3 öğrenciye çarparak yaraladı.
Karne alan 3 öğrenciye araba çarptı
İSTANBUL - Esenyurt
'ta bulvar üzerinde seyreden bir araç yol kenarında yolun karşısına geçmek isteyen 3 öğrenciye çarparak yaraladı. Öğrencilere çarpan araç ise yol kenarına uçtu.
Kaza, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Murat Ç. isimli sürücü Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halindeydi. Bu sırada karne alan 3 lise öğrencisi kız karşıya geçmek için yol kenarında bekliyordu. Aniden yola fırladığı ileri sürülen kızlara Murat Ç. isimli sürücü aracı ile çarparak kenara savurdu. Olay sonrası kazayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çağrılan ambulans ile yaralı lise öğrencileri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayı gören bir başka öğrenci yaşananları anlatırken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:27 Kaynak: İHA
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