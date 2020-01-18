Karne alan çocuklara kar sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karne alan çocuklara kar sürprizi - Son Dakika

Karne alan çocuklara kar sürprizi

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, karne hediyesi olarak öğrencilere kar sürprizi yaptı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, karne hediyesi olarak öğrencilere kar sürprizi yaptı. İlçelerden kamyonlarla getirilen kar, Akdeniz'de Çilek Mahallesi Mehmet Dağlı İmamhatip Ortaokulu'nun bahçesine ve Huzurkent'te Bahşiş Cumhuriyet alanına dökülürken, çoğu öğrenci ilk defa kar görmenin mutluluğunu ve karne heyecanını birlikte yaşadı.


Büyükşehir Belediyesi, Mersin'de kar mutluluğu yaşayamayan öğrencileri unutmadı. Şehir merkezine kar yağmadığı için kartopu oynama zevki yaşayamayan öğrenciler için Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kamyonlarla kar bırakıldı. Okul bahçesine ve Cumhuriyet alanına dökülen kar ile eğlenceli dakikalar yaşayan öğrenciler, kartopu oynayarak gönüllerince eğlendi. Öğrenciler karne heyecanı ile kartopu oynamanın mutluluğunu birlikte yaşadı. Karla oynayarak, gönüllerince eğlenen öğrenciler ve mahalle muhtarı eğlencenin sonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerine yaptıkları karne sürprizi için teşekkür etti.


Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'nde de Arslanköy Ortaokulu öğrencileri yoğun kar yağışından dolayı kapanan yollar nedeniyle karne almaya gidemeyince, öğrencilerin karne heyecanı yarım kalmıştı. Karne heyecanı ile sabah yola çıkan çocuklar kar engeline takılınca çocukların imdadına Büyükşehir ekipleri yetişti. Kısa sürede okul yolunu açan ekipler, öğrencilerin karne heyecanını yaşamasını sağladı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:58 Kaynak: İHA
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