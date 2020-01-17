Karne alan öğrenciler, muhtarın yayladan taşıttığı karla çifte sevinç yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karne alan öğrenciler, muhtarın yayladan taşıttığı karla çifte sevinç yaşadı - Son Dakika

Karne alan öğrenciler, muhtarın yayladan taşıttığı karla çifte sevinç yaşadı

6 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir mahalle muhtarının karne hediyesi olarak yayladan kamyonla kar getirtmesi öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir mahalle muhtarının karne hediyesi olarak yayladan kamyonla kar getirtmesi öğrencilerin yüzünü güldürdü.

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi muhtarı Ramazan Gören, yarıyıl tatili nedeniyle karne heyecanı yaşayan öğrenciler için 1200 rakımlı Keremali Yaylası'ndan kar getirmek istedi.

Durumu Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'a aktaran Gören, tahsis edilen iş makinesi ve iki kamyonla getirilen karı mahalledeki futbol sahasına döktürdü. Cami hoparlöründen ilan yaptıran muhtar Gören, öğrencileri sahaya topladı. Kar birikintisinde oynayan öğrenciler eğlenceli dakikalar yaşadı.

Muhtar Gören, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilçe merkezine henüz kar yağmadığını söyledi.

Öğrencilere farklı bir karne hediyesi vermek istediğini aktaran Gören, "Çocuklarımızı götürecektik fakat riskli olması sebebiyle Belediye Başkanı Soykan'dan kepçe ve kamyon talep ettik. Bizi kırmadı ve destek oldu. Yayladan iki kamyon kar getirerek öğrencilerimize sürpriz yaptık." ifadelerini kullandı.

Gören, sürprizin gerçekleşmesinde emeği geçen Soykan ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Karne alan öğrenciler, muhtarın yayladan taşıttığı karla çifte sevinç yaşadı

Fatih Mahallesi, Bilal Soykan, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:41 Kaynak: AA
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