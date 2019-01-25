Karne Alan Sünnet Olmaya Koştu

Karne alan sünnet olmaya koştu Yarıyıl tatilinde sünnet sayılarında artışİZMİR - Yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarını sünnet ettirmeye koştu.

Karne alan sünnet olmaya koştu

Yarıyıl tatilinde sünnet sayılarında artış



İZMİR - Yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarını sünnet ettirmeye koştu. İzmir'de sünnet işlemini en fazla gerçekleştiren hastane olan Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, normal şartlarda haftada bir ya da iki çocuğu sünnet ettirirken, bu sayı yarıyıl tatilinde günde 18 ila 22 çocuğa çıktı.

İzmir'de karnesini alan erkek çocuklar, büyük bir yoğunlukla sünnet olmaya başladı. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Op. Dr. Sedat Çiçek, normal şartlarda haftada bir ya da iki çocuğu sünnet ettiklerini, bu sayının yarıyıl tatiliyle birlikte günde 18 ila 22 çocuğa çıktığını belirtti.

İkizleri sünnet ettirdi

İkiz çocukları Yunus Emre Demirci ve Ömer Egemen Demirci'yi sünnet ettiren Aylin Demirci, "Yaşlarının uygun olduğunu düşündük. Yazın da sünnet düğünü yapacağımız için yarıyıl tatilinde sünnet işlemini yapıp yazın rahat etmek istedik. Çevremde de yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarını sünnet ettirecek arkadaşlarım var. Çok şükür iki oğlum da gayet iyi" dedi.

"Ciddi artış var"

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Op. Dr. Sedat Çiçek de, "Normalde hafta bir ya da iki sünnet yapıyorduk. Bunların çoğu da 'tıbbi sünnet' dediğimiz durumlarda oluyordu ancak yarıyıl tatili nedeniyle günde ortalama 18 ila 22 arasında sünnet işlemi olmaya başladı. Bu çok ciddi bir artış. İzmir'de mevcut devlet hastaneleri içerisinde en çok sünnet işlemi yapılan klinik bizim kliniğimiz Yazın bir takım planları olan aileler çocuklarını sünnet ettirmek için yarıyıl tatilini fırsat biliyor" diye konuştu.

2-6 yaş arasında önerilmiyor

Sünnetin 2-6 yaş arası yapılmasının önerilmediğini vurgulayan Çiçek, "0-2 yaş veya 6 yaşından sonra sünnet işlemi yapılması psikolojik açıdan önerilen yaş aralıklarıdır. Çocuklar, sünnetin ardından 2-3 gün içerisinde normal hayatlarına devam edecek. Ancak 10 gün dolana kadar okula gitmelerini önermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Esra Duğral sünnet olan ikizlerle sohbet ederken, Yunus Emre ve Ömer Egemen sünnet olmalarının ardından bol bol lokum yedi.

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