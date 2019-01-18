Son Dakika Haberleri: Karne Almak İçin Okul Bahçesinde Toplanan Çocuklar Okul Bahçesini Stada Çevirdiler

Karne Almak İçin Okul Bahçesinde Toplanan Çocuklar Okul Bahçesini Stada Çevirdiler

1 saat önce

Karne almak için okul bahçesinde toplanan çocuklar okul bahçesini stada çevirdilerTRABZON - 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona ererken Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Gürhan Yardım İlköğretim Okulu'nda ise ilginç bir karne töreni gerçekleştirildi.

Karne almak için okul bahçesinde toplanan çocuklar okul bahçesini stada çevirdiler

TRABZON - 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona ererken Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Gürhan Yardım İlköğretim Okulu'nda ise ilginç bir karne töreni gerçekleştirildi.
Karne almak için okulun bahçesinde toplana öğrenciler Trabzonspor'un her maçında statta yankılanan 'Sen hayatımda anlam' marşını hep bir ağızdan okuyarak okul bahçesini stada çevirdi. Trabzonspor bayraklarını sallayan öğrencilerin o anları ise veliler ve öğretmenler tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:24 Kaynak: İHA

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