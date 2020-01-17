Karne almaya giden öğrenciler kavga etti: 2 yaralı - Son Dakika

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Karne almaya giden öğrenciler kavga etti: 2 yaralı
6 saat önce
MARDİN'de bir grup kız öğrencinin karne almaya gittikleri Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki kavgasına erkek öğrenciler de katılınca, 2 öğrenci yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:55 Kaynak: DHA
MARDİN'de bir grup kız öğrencinin karne almaya gittikleri Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki kavgasına erkek öğrenciler de katılınca, 2 öğrenci yaralandı.
Kavga, bu sabah Mardin Güzel Sanatlar Lisesi'nde yaşandı. Karne almak için okula gelen bir grup kız öğrenci arasında başlayan tartışma, erkek öğrencilerin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada biri kız, 2 öğrenci yaralandı.Yaralı öğrenciler, ihbarla gelen ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin durumunun iyi olduğunu bildirerek, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
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