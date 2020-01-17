Karne almaya giden öğrenciler kavga etti: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karne almaya giden öğrenciler kavga etti: 2 yaralı - Son Dakika

Karne almaya giden öğrenciler kavga etti: 2 yaralı

6 saat önce

MARDİN'de bir grup kız öğrencinin karne almaya gittikleri Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki kavgasına erkek öğrenciler de katılınca, 2 öğrenci yaralandı.

Karne almaya giden öğrenciler kavga etti: 2 yaralı, System.String[]

MARDİN'de bir grup kız öğrencinin karne almaya gittikleri Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki kavgasına erkek öğrenciler de katılınca, 2 öğrenci yaralandı.

Kavga, bu sabah Mardin Güzel Sanatlar Lisesi'nde yaşandı. Karne almak için okula gelen bir grup kız öğrenci arasında başlayan tartışma, erkek öğrencilerin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada biri kız, 2 öğrenci yaralandı.Yaralı öğrenciler, ihbarla gelen ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin durumunun iyi olduğunu bildirerek, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.


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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:55 Kaynak: DHA
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