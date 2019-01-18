Son Dakika Haberleri: Karne Dağıtmaya Giderken Öğrencilere Çarpmamak İçin Kaza Yaptı

Karne Dağıtmaya Giderken Öğrencilere Çarpmamak İçin Kaza Yaptı

1 saat önce

Diyarbakır'da bir öğretmen karne dağıtmaya giderken öğrencilere çarpmamak için kaza yaptı.

Karne Dağıtmaya Giderken Öğrencilere Çarpmamak İçin Kaza Yaptı, System.String[]
Diyarbakır'da bir öğretmen karne dağıtmaya giderken öğrencilere çarpmamak için kaza yaptı.

Kadın öğretmen Z.N.T, 27 VN 149 plakalı otomobili ile öğrencilerine karne dağıtmak üzere görev yaptığı merkez Yenişehir ilçesindeki İbn-i Sina Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ne giderken Fabrika Mahallesi Elazığ Bulvarı'nda üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan öğrencileri fark etti.

Öğrencilere çarpmamak için manevra yapan Z.N.T'nin otomobili refüje çarparak takla attı.

Sıkıştığı otomobilden çıkarılan öğretmen, 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu otomobilin yoldan kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:37 Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel
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