Karne Dağıtmaya Giderken Öğrencilere Çarpmamak İçin Kaza Yaptı
1 saat önce
Diyarbakır'da bir öğretmen karne dağıtmaya giderken öğrencilere çarpmamak için kaza yaptı.
Diyarbakır
'da bir öğretmen karne dağıtmaya giderken öğrencilere çarpmamak için kaza yaptı.
Kadın öğretmen Z.N.T, 27 VN 149 plakalı otomobili ile öğrencilerine karne dağıtmak üzere görev yaptığı merkez Yenişehir
ilçesindeki İbn-i Sina
Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ne giderken Fabrika Mahallesi Elazığ
Bulvarı'nda üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan öğrencileri fark etti.
Öğrencilere çarpmamak için manevra yapan Z.N.T'nin otomobili refüje çarparak takla attı.
Sıkıştığı otomobilden çıkarılan öğretmen, 112 Acil Servis
ekiplerince Gazi Yaşargil
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu otomobilin yoldan kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:37 Kaynak: AA
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