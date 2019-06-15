Son Dakika Haberleri: Karne Getiren Başarılı Öğrenciye Alınabilecek 5 Teknolojik Karne Hediyesi
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Karne Getiren Başarılı Öğrenciye Alınabilecek 5 Teknolojik Karne Hediyesi

3 saat önce

Okulların bu cuma tatil olmasıyla birlikte karne hediyelerinde de bir telaş başladı. Bugün sizlere, Teknostore üzerinde öğrencileri sevindirebilecek 5 karne hediyesini listeledik.

Karne Getiren Başarılı Öğrenciye Alınabilecek 5 Teknolojik Karne Hediyesi, System.String[]
Geçtiğimiz cuma günü okullar kapandı ve pek çok öğrenci karne heyecanı ile karşı karşıya geldi. Bazı öğrenciler başarılı olurken bazıları da umutlarını bir sonraki senelere taşıdılar. Karnelerini alan ve daha öncesinde "takdir" ya da "teşekkür" alması durumunda kendilerine verilen hediye sözünün tutulmasını bekleyen pek çok öğrenci bulunuyor. Onları sevindirmenin ve günlük yaşantılarında kullanabilecekleri teknolojik ürünleri almanın tam zamanı diyebiliriz.

Günlük yaşantıda ya da tatil sezonunda öğrencilerin oldukça keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak olan pek çok ürünü sunan Teknostore'da bulunan birbirinden başarılı 5 ürünü sizler için listeledik.

Bix Hoparlör Özellikli Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık



Bluetooth 4.2 teknolojisine sahip 90 dB'lik Bix kulaklık, 2 saatlik şarj süresiyle 3,5 – 7 saatlik bir kullanım sunuyor. Kulaklıkta bir hafıza kartı girişi de bulunuyor, yani aynı zamanda bir MP3 çalar olarak da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kulaklığı hoparlör olarak kullanabiliyorsunuz. Hoparlör olarak kullanmak için kulaklıkları ters çevirmeniz yeterli olacaktır. Tabii bluetooth özelliğinin yanı sıra 3,5 mm jak girişi de bulunuyor.

JUO Esnek Ahtapot Tripod



1.2 kg'a kadar ağırlık taşıyabilen JUO esnek ahtapot tripod, maksimum 30 cm yüksekliğe ve minimum 5 cm yüksekliğe sahip. Kendi ağırlığı 320 gr olan tripod, aynı zamanda suya dayanıklı materyalden üretilmiş ve kolayca temizlenebilir. Bu tripod ile 57-88 mm arasında genişliğe sahip bütün cep telefonlarını ve fotoğraf makinelerinizi kullanabilirsiniz.

Xiaomi mi Band 3 Akıllı Bileklik



Tam bir fiyat/performans ürünü olan mi Band 3, Türkçe versiyonu dahil bir şekilde sizler için geliyor. OLED ekrana, 110 mAh bataryasıyla 20 gün giden şarj ömrüne ve 5 ATM suya dayanıklılık özelliğine sahip mi Band 3, nabız ölçümü, adım ölçer, uyku düzeni takibi, mesaj görüntüleme, arama reddetme, seçilen uygulama bildirimleri ve arayanı görme gibi önemli fonksiyonlara sahip.

KZ HD9 HiFi Bass Kulak İçi Kulaklık



Oldukça etkileyici bir bass performansı sunan KZ HD9, fiyatı göz önüne alındığında tam bir fiyat/performans ürünü olarak nitelendirilebilir. 1,25 metrelik 3,5 mm jak girişli kablosunun üzerindeki mikrofon, şarkı değiştirme ve çağrı yanıtlamaya yarayan tuşlarıyla gelen kulaklığın sesi de oldukça net bir kalitede.

Joygears MGS 601 Kablosuz Bluetooth Hoparlör



Joygears MGS 601, bir yere gittiğinizde yanınızda zorlanmadan taşıyabileceğiniz dâhili mikrofona ve yüksek ses kalitesine sahip bir bluetooth hoparlör. 800 mAh'lik bataryası sayesinde tam şarj kapasitesinde 3 - 5 saat arası kullanım sağlıyor. Ayrıca bluetooth'un yanı sıra 32 GB'a kadar SD kart desteği de mevcut. Hoparlör olarak kullanımın dışında radyo fonksiyonunu da dilerseniz kullanabilirsiniz.

Daha farklı ve ilginç teknolojik karne hediyelerine ulaşmak istiyorsanız buradaki bağlantıyı kullanarak Teknostore üzerinden diğer ürünlere ulaşabilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:07 
Teknoloji
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