Karne Günü Geliyor, Velilere Önemli Tavsiye!

Sömestr tatilinin başlamasını iple çeken 18 milyon öğrenci, karne heyecanı yaşıyor. 18 Ocak Cuma günü; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karne alarak iki haftalık bir ara tatile çıkacak. Zayıf dersleri olan öğrenciler karne günü için kaygılanırken, başarılı öğrenciler cuma gününü heyecanla bekliyor. Uzmanlar, karne alan çocuğa karşı ailenin tavrının oldukça önemli olduğu konusunda uyarıyor. Her öğrencinin tatil dönemini heyecanla beklediğine ve tatili hak ettiğine değinen Doğa Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Sibel İzgiman: 'Akademik bilgilerine yenilerini ekledikleri, çeşitli öğrenme etkinlikleriyle geçirdikleri dönemin ara tatilini verimli ve keyifli geçirmek, öğrencilerin motivasyonunu yükselteceği gibi, yeni döneme hazır oluşlarını da etkiliyor' dedi.

ÇOCUKLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİN

Öğrencinin derslerine karşı gösterdiği çabanın takdir edilmesi gerektiğine değinen Sibel İzgiman: 'İlkokulun ilk üç yılında aileler çocuğu motive ederek öğrenme heyecanına katkı sağlamalı ve bu heyecanı devam ettirmelidir. İlkokul 4. sınıftan itibaren ortaokul yılları boyunca çocuğun karnesi ailesiyle birlikte değerlendirilmelidir. Sevdiği dersler ve öğrenmekten en çok keyif aldığı konular, sorumluluk duygusu ve ders çalışma becerileriyle birlikte karne notları konuşulmalıdır. Okul yaşantısıyla ilgili kararlar birlikte alınmalıdır. Lise öğrencileri karneleriyle ilgili değerlendirme yapmalı, aileler çatışma ortamı yaratmadan çocuklarıyla bir yetişkin gibi karne ile ilgili konuşabilmelidir' dedi.

BAŞARISI NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Sibel İzgiman, öğrencinin ders başarısının yanı sıra sosyal ve duygusal becerilerinin de aşağıdaki sorularla değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor:

İLKOKUL DÖNEMİNDE :

'Kendini ifade ediyor mu?', 'Okulda ihtiyaç duyduğunda yardım istiyor mu?', 'Yardım istemekten çekiniyor mu?', 'Kendi duygularını tanıyor ve ifade edebiliyor mu?', "Arkadaşlarıyla paylaşımda bulunuyor mu?', 'Bir grubun üyesi mi?', 'Çatışma çözme becerilerini geliştirebildi mi?' gibi sorularla anasınıfı ve ilkokulun ilk yıllarındaki sosyal ve duygusal becerileri değerlendirilmelidir.

ORTAOKUL DÖNEMİNDE:

'Öğrendiklerinin sorumluluğunu alıyor mu?', 'Öğretmenlerin verdiği görev ve ödevleri takip edebiliyor mu?', 'Bir grupta yer alıyor mu?', 'Arkadaşlarıyla çatışma yaşadığında çözebiliyor mu?', 'Öfkesini yönetebiliyor mu?', 'Kendini doğru kelimelerle ifade edebiliyor mu?', 'Yaratıcılığını kullanabiliyor mu?', 'Kritik düşünme becerilerine sahip mi?' gibi sosyal ve duygusal beceriler değerlendirilmelidir.

LİSE DÖNEMİNDE:

'Kendi ilgi ve yeteneklerini fark ediyor mu?', 'Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı gösteriyor mu?', 'Topluluk önünde sunum yapabiliyor mu?', 'Öz değerlendirme yapabiliyor mu?', 'Farklı durumlarda esnek ve yapıcı olma kapasitesi gelişti mi?' gibi sorularla gencin sosyal ve duygusal becerileri değerlendirilmelidir.

ARA TATİL PLANLARI NASIL YAPILMALI?

İlkokul ve okul öncesi kademedeki öğrenciler için ara tatildeki en önemli hedefler arasında, çocukla birlikte kaliteli zaman geçirmek, tatili birlikte planlamak, öğrenme enerjisini yükseltecek yeni fırsatlar sunmak ve dinlenmenin yer aldığına değinen Sibel İzgiman: 'Çocuklar planlı ve programlı bir şekilde geçirilen tatillerden daha fazla doyum alıyor. Planlama yaparken çocuğa alternatifler sunmak ve yapılan etkinliğin ona ne kazandıracağını anlatmak önem taşıyor. Kalem kağıt içeren aktivitelerden çok, etkin öğrenmeyi sağlayacak, çocuğun daha aktif olduğu etkinlikler motivasyonu artırıyor' dedi.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin en doğru ara tatili geçirmesi için; sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere zaman ayırmanın önemine değinen İzgiman: 'Yeni insanlarla tanışmak ve yeni yerler görmek; tercihlerini de göz önünde bulundurarak çocuğu kayak, paten gibi kış sporlarına ya da bowling, basketbol, yüzme gibi kapalı alanda yapılabilecek spor dallarına yönlendirmek gerekiyor. Ara tatilde, geniş aile olarak tanımlanan büyükanne, büyükbaba, hala, teyze, amca, dayı, yeğen, kuzenlerle bir arada düzenlenecek aile organizasyonlarında bir arada olmak aile bağlarının pekiştirilmesi için önem taşıyor' şeklinde konuştu.