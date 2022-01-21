En acı karne günü... İki kardeş kızakla kayarken otomobilin altında kaldı - Son Dakika

En acı karne günü... İki kardeş kızakla kayarken otomobilin altında kaldı

Karne alan iki kardeşin mutluluğu yarım kaldı

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde iki kardeş karne aldıktan sonra evlerinin önünde kızakla kayarken yoldan geçen otomobilin altında kaldı. Ağır yaralanan iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre kaza Horasan ilçesine bağlı İnönü Mahallesinde meydana geldi. İbrahim ve Hatice Bayrak evlerinin önünde ki yokuştan aşağı kızakla kayarken yoldan geçen otomobilin altında kaldılar. Kazada iki kardeş İbrahim Hakkı Bayrak ve Hatice Bayrak ağır yaralandı. Karne alan iki kardeşin mutluluğu yarım kaldı.

Kazayı gören mahalledeki çocuklar, "İki kardeş yokuştan aşağı kızakla kayıyordu. O sırada araba geçiyordu. Arabanın altında kaldılar" dediler.

Ağır yaralanan iki kardeş, çevredekilerin yardımıyla Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından iki kardeş ambulansla Erzurum da bulunan hastanelere sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.