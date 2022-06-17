Karne günü pencereden düşen lise öğrencisi Kartal, öldü - Son Dakika
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Karne günü pencereden düşen lise öğrencisi Kartal, öldü

17.06.2022 16:45
Karne günü pencereden düşen lise öğrencisi Kartal, öldü

SAMSUN'da, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 11'inci sınıf öğrencisi Kartal Emir Uludağ, hayatını kaybetti.

SAMSUN'da, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 11'inci sınıf öğrencisi Kartal Emir Uludağ, hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.30 sıralarında İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir kolejde 11'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Kartal Emir Uludağ, dengesini kaybederek 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uludağ'ın  hayatını kaybettiğini belirledi. Öğretmen olan babası ve bankada çalıştığı öğrenilen annesi, acı haberi iş yerinde aldı. Ailenin tek çocuğu olan Uludağ'ın hayatını kaybettiğini öğrenen anne ve babası sinir krizi geçirdi. Uludağ'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi, İlkadım, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karne günü pencereden düşen lise öğrencisi Kartal, öldü - Son Dakika

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