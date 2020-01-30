Karne harçlığını Elazığ'a gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karne harçlığını Elazığ'a gönderdi - Son Dakika

Karne harçlığını Elazığ'a gönderdi

7 saat önce

Edirne Valiliği Başkanlığında Elazığ depremi için toplanan yardım kampanyasına destek vermek için 6 yaşındaki bir kız çocuğunun karne hediyesi olarak kendisine verilen parayla yiyecek alıp yetkililere teslim etmesi duygulandırdı.

Karne harçlığını Elazığ'a gönderdi, System.String[]

Edirne Valiliği Başkanlığında Elazığ depremi için toplanan yardım kampanyasına destek vermek için 6 yaşındaki bir kız çocuğunun karne hediyesi olarak kendisine verilen parayla yiyecek alıp yetkililere teslim etmesi duygulandırdı.


Edirne Valiliği, Elazığ ve Malatya illerindeki deprem bölgesine yapılacak ayni yardımlar için: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde "Yardım Koordinasyon Masası" oluşturdu. Yardım göndermek isteyen vatandaşlar yardımların toplandığı Mimar Sinan Kapalı Spor Salonunda sıraya girdi. Gıda ve kıyafet yardımda bulunmak isteyen Edirneliler AFAD ekiplerine paketlerini teslim etti.


Karne parasını paylaştı


Ailesiyle birlikte deprem koordinasyon masasına gelen 6 yaşındaki Sıla Savaş ise, kendisine karne hediyesi olarak verilen paralarla erzak aldığını belirterek, karne parasını Elazığlı vatandaşlarla paylaşmak istediğini söyledi.


Erzak kolisinin içerisine bir kağıda "Edirne'den sevgiler, 1-A sınıfı öğrencisiyim ismim Sıla Savaş karne paramı beraber paylaşalım istedim Allah sizi korusun" yazan minik öğrenci, ayrı kağıdın altına kalp resimleri çizdi. Minik öğrenci Savaş'ın yaptıkları hem duygulandırdı hem gururlandırdı. - EDİRNE

Edirne Valiliği, Edirne, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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