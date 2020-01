Karne hediyeleri çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika

Düzce'de faaliyet gösteren bir dernek, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Kaynaşlı'ya bağlı Dipsizgöl köyündeki ilkokul öğrencilerine üşüyüp hasta olmamaları için karne hediyesi olarak atkı, bere ve eldiven hediye etti. Karne hediyelerinden alan küçük bir kızın mutluluğu ise görenleri duygulandırdı.



Düzce'de faaliyet gösteren Genç Eller Derneği, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Derneğin sosyal sorumluluk birimi ekipleri, Kaynaşlı'ya bağlı Dipsizgöl köyünde bulunan Dipsizgöl İlkokulu'nda okuyan minik öğrencileri ziyaret ederek hazırladıkları atkı, bere, eldiven ve okuma kitaplarını çocuklara hediye etti. Hediyelerini alan minik öğrencileri, gözlerinde ki mutluluk ve yüzlerindeki sevinçle dernek üyelerine teşekkür ettiler.



Çocukların soğuk havalarda üşümemesi için hayata geçirdikleri kampanyaya birçok kurum ve şahısların destek verdiğini dile getiren Dernek Başkanı Enes Bektaş, "Dernek olarak Kaynaşlı Dipsizgöl Köyü İlköğretim Okulu'na geldik. Burada öğrenci kardeşlerimiz kış öncesinde tatil öncesinde her birine kitap hediye ettik. Her biri ile kartopu ve çeşitli oyunlar oynadık. Çok güzel bir gün geçirdik. Üşümesinler diye atkı, eldiven ve bere teslim ettik. İnşallah hediyelerimiz başka okullarda da devam edecek. İlk etapta burada 100 öğrencimize burada hediyelerini verdik. Daha sonra her birine bot ve montta getireceğiz. Bir sloganımız var. Çocuklar üşürse vicdanımız donar. Çocuklar üşümesin bizde vicdanımızı dondurmayalım. Her bir çocuğumuza ulaşalım" dedi.



Karne hediyelerini alan minik öğrencilerin gözlerindeki mutluluk ve yüzlerindeki sevinç ise dikkatlerden kaçmadı. Etkinliğin sonunda gençler, çocuklarla mangal partisi de yaptı. - DÜZCE