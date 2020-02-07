Karne hediyeleri dağıtıldı - Son Dakika
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Karne hediyeleri dağıtıldı

6 saat önce

ERBİRDER tarafından Aşkale YİBO İlköğretim okulu öğrencilerine karne hediyeleri dağıtıldı.

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ERBİRDER tarafından Aşkale YİBO İlköğretim okulu öğrencilerine karne hediyeleri dağıtıldı.


Aşkale YİBO İlköğretim Okulunda düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Çomaklı, ERBİRDER Başkanı Recai Acar ve Başkan Yardımcısı Saki Akyüz katılım sağladı.


Düzenlenen programda yaklaşık bin öğrenciye giysi ve kırtasiye ürünleri hediye edildi.


İlçe Kaymakamı Aksu ve Belediye Başkanı Yaptırmış ERBİRDER Başkanı Acar ve Yardımcısı Akyüz'e yönetim kurulları adına teşekkür ettiler.


Hediyelerini alan öğrencilerin büyük bir mutluluk yaşadı. - ERZURUM

Ahmet Yaptırmış, Aşkale, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:58 Kaynak: İHA
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