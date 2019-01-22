Karne Hediyelerini Başkan Ataç'tan Aldılar
1 saat önce
Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklara karne hediyesi olarak düzenlediği müzikal çocuk Kral'ın Yeni Kıyafeti oyununu iki günde binden fazla öğrenci izledi.
Tepebaşı
Belediyesi'nin çocuklara karne hediyesi olarak düzenlediği müzikal çocuk Kral'ın Yeni Kıyafeti oyununu iki günde binden fazla öğrenci izledi.
Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Kral'ın Yeni Kıyafeti isimli müzikli oyun, sömestr tatiline giren 8-12 yaş arası çocuklar ile buluştu. Hans Christian Andersen
'in yazdığı ve çocuklar için iki gün süre ile sahnelenen Kral'ın Yeni Kıyafeti isimli oyunun yönetmenliğini Murat Arda Kacar üstlendi. 21-22 Ocak tarihlerinde Zübeyde Hanım
Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu izleyen çocuklar, keyifli bir gün geçirdi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
da çocuklar ile birlikte oyunu izledi ve oyunun sona ermesi ile birlikte sahneye çıkarak tiyatrocuları tebrik etti. Başkan Ataç burada çocuklara seslenerek, "Bu güzel oyunda sizlere önemli mesajlar verildi. Yüzlerinizden anlıyorum ki siz bu mesajları çok başarılı bir şekilde aldınız. Bir kral bile yaptıklarından dolayı, halkına yaptıklarından ötürü, demokrasiyi kullanmadığı için çıplak kalabiliyor. Bunlar insan hayatında çok önemli, bunlara dikkat etmeliyiz. Hepinizi tebrik ediyorum, iyi ki geldiniz" diye konuştu.
Başkan Ataç daha sonra çocuklara karne hediyesi olarak İngilizce eğitim seti armağan etti. Kral'ın Yeni Kıyafeti oyununu izleyen çocuklar ve velileri de Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti.
Oyuna Gazipaşa
, Fevzi Çakmak
, Gündüzler
, Muttalip
, Kızılcaören
, Çukurhisar
, Keskin
ve merkez mahallelerden olmak üzere binin üzerinde çocuk katıldı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:00 Kaynak: İHA
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