Karne hediyesi
6 saat önce
Baba-oğul, eğlence alanındaki oyuncaklarla oynadıktan sonra yorgunluk atmak için bir kafede oturdular.
Baba-oğul, eğlence alanındaki oyuncaklarla oynadıktan sonra yorgunluk atmak için bir kafede oturdular. Aksoy, "Yeni bir tiyatro oyunu hazırlığındayım. Provalara ara verilince bu fırsatı değerlendirdim. Emir, sömestr tatilinde ve birlikte çok eğleniyoruz. Çocuklarla vakit geçirmek çok güzel" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:39
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