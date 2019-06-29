Son Dakika Haberleri: "Karne Hediyesi Çocuk Şenliği" etkinliği
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"Karne Hediyesi Çocuk Şenliği" etkinliği

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi tarafından "Karne Hediyesi Çocuk Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi tarafından "Karne Hediyesi Çocuk Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen programa Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, çocuklar ve aileler katıldı. Çocuklar oyun parkında doyasıya eğlenirken animatörler ve kukla gösterileri eşliğinde de eğlenceli dakikalar geçirdi. Programda bir konuşma yapan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, çocukların her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade ederek, "Yorucu bir eğitim dönemi geçirdiler. Bizler de onların yorgunluklarını almak ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak için güzel bir gün hazırladık. Yüzlerindeki gülümsemeler nasıl mutlu olduklarının bizlere en güzel göstergesidir. Bu tarz programlarımızı daha fazla yapacağımızın sözünü veriyorum" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:49 Kaynak: İHA
İsmet SEVER, Bilecik, Söğüt, Yaşam
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