Son Dakika Haberleri: Karne hediyesi Esas 67 Burda AVM'den
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Karne hediyesi Esas 67 Burda AVM'den

32 dakika önce

Zonguldak'ta karnesini getiren 150 öğrenciye Esas 67 Burda AVM karne hediyesi olarak sinema bileti hediye etti.

Karne hediyesi Esas 67 Burda AVM'den, System.String[]
Zonguldak'ta karnesini getiren 150 öğrenciye Esas 67 Burda AVM karne hediyesi olarak sinema bileti hediye etti.

2018-2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesi üzerine öğrenciler karne hediyelerini Esas 67 Burda AVM'den aldı. 14 Haziran'da karnesini getiren ilk 150 öğrenci 67 Burda'dan hediye sinema biletini aldı. Sinema biletlerinin 30 Haziran tarihine kadar geçerli olduğu belirtilirken karnelerini göstererek hediyelerini alan öğrenciler mutluluklarını dile getirdiler. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:33 Kaynak: İHA
Zonguldak, Güncel
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