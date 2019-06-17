Karne hediyesi kitap ve oyuncaklar KalDer Bursa’dan
1 saat önce
Kurumsal sosyal sorumluluk çalışması olarak KalDer Bursa Şubesi'nin 2013 yılında başlattığı "Saklamıyorum, Paylaşıyorum" kitap ve oyuncak kumbarası 7 yılda 15 bin çocuğa ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:53
Kurumsal sosyal sorumluluk çalışması olarak KalDer Bursa
Şubesi'nin 2013 yılında başlattığı "Saklamıyorum, Paylaşıyorum" kitap ve oyuncak kumbarası 7 yılda 15 bin çocuğa ulaştı.
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