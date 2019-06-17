Son Dakika Haberleri: Karne hediyesi kitap ve oyuncaklar KalDer Bursa’dan
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Karne hediyesi kitap ve oyuncaklar KalDer Bursa’dan

1 saat önce

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışması olarak KalDer Bursa Şubesi'nin 2013 yılında başlattığı "Saklamıyorum, Paylaşıyorum" kitap ve oyuncak kumbarası 7 yılda 15 bin çocuğa ulaştı.

Karne hediyesi kitap ve oyuncaklar KalDer Bursa’dan, System.String[]
Kurumsal sosyal sorumluluk çalışması olarak KalDer Bursa Şubesi'nin 2013 yılında başlattığı "Saklamıyorum, Paylaşıyorum" kitap ve oyuncak kumbarası 7 yılda 15 bin çocuğa ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:53 
Bursa
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