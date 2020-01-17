Karne hediyesi Malatya Park'tan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karne hediyesi Malatya Park'tan - Son Dakika

Karne hediyesi Malatya Park'tan

6 saat önce

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne karnesini götüren öğrencilere eğlence oyunlarının biletleri hediye edildi.

Karne hediyesi Malatya Park'tan, System.String[]

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne karnesini götüren öğrencilere eğlence oyunlarının biletleri hediye edildi.


2019-2020 eğitim öğretim yılında bugün karnelerini alan öğrencileri MalatyaPark'ta unutmadı. Her yıl olduğu gibi bu yılda karnelerini getiren öğrencilere hediyeleri verildi. Sabahın erken saatlerinde AVM'ye gelen binlerce öğrenci, girişi katta karnelerini göstererek Playland, Bowling Adası, Trentırtıl, Buzpark ve Trambolin için ücretsiz hediye kartlarını aldılar.


Kısa sürede hediyeler tükenirken, yaklaşık 5 bin öğrenci karne heyecanını Malatya Park'taki eğlence alanlarında yaşadı. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:28 Kaynak: İHA
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