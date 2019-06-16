Son Dakika Haberleri: Karne hediyesi olarak ayakkabı dağıttılar
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Karne hediyesi olarak ayakkabı dağıttılar

1 saat önce

Şahinbey Belediyesi, karne hediyesi olarak öğrencilere 148 bin spor ayakkabısı dağıttı.

Karne hediyesi olarak ayakkabı dağıttılar, System.String[]
Şahinbey Belediyesi, karne hediyesi olarak öğrencilere 148 bin spor ayakkabısı dağıttı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi okulların kapanmasıyla birlikte öğrencilere spor ayakkabısı hediye etme geleneğini bu yıl da sürdürüyor.
Bu yıl 148 bin öğrenciye spor ayakkabısı dağıtan belediye, daha önceki iki yıl boyunca da çocuklara 251 bin 307 çift spor ayakkabısı hediye etmişti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin yaz tatilinde kitap okuma ve spor yapmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak şunları kaydetti:
"Öncelikle öğrencilerimize başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimizin tatil döneminde kitap okuyarak ve spor yaparak geçirmelerini öneriyoruz. Bunun içinde 3 yıldan bu yana karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Bu yıl da İlkokuldan ortaokula geçen, ortaokul ve lise öğrencilerimize 148 bin adet spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Ayrıca ilkokul ve anasınıfında okuyan 94 bin öğrencimize de karne hediyesi olarak kitap seti hediye ediyoruz. Öğrencilerimizin başarılarını her zaman destekleyerek onların yanında olmaya devam edeceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:27 Kaynak: AA
Şahinbey Belediyesi, Güncel
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