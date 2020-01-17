Karne hediyesi olarak okula taşınan karla eğlendiler - Son Dakika

TRABZON'da ilköğretim okulunda, yarıyıl tatili nedeniyle karnelerini alan öğrenciler, kentin yüksek kesimlerinden kamyonla taşınıp, okul bahçesine yığılan karda doyasıya eğlendi. Karne hediyesi olarak çocukları karla buluşturduklarını belirten okul müdürü Hayati Şahin, "Çocuklar karı özlemişti. İstedik ki bütün çocuklarımız karın keyfini çıkarsın" dedi.

Beşirli Mahallesi'nde yer alan Prof. Dr. İhsan Koz İlköğretim Okulu yöneticileri, karnelerini alıp yarıyıl tatiline giren öğrencilere kar sürprizi yaptı. Kent merkezine 3 yıldır kar düşmemesi üzerine çocukları, karne hediyesi olarak kar ile buluşturmayı amaçlayan okul yönetimi, karayolları bölge müdürlüğüyle iletişime geçerek yol açma çalışmalarındaki karın, okula getirilmesini istedi. İstek üzerine harekete geçen ekipler, kamyonun kasasına yükledikleri karı okul bahçesine getirdi. Karne almak için sabah okula gelen öğrenciler sürpriz karşısında önce şaşırdı sonra da doyasıya kartopu oynadılar.

'ÇOCUKLARIMIZIN AYAĞINA KARI GETİRDİK'

Okul Müdürü Hayati Şahin, çocuklara çok mutlu oldukları karne hediyesi verdiklerini söyleyerek, "Çocuklara biz de karne hediyesi vermek istedik. Yıllardır şehir merkezine kar yağmadığı için kar göremeyen öğrencilerimiz vardı. Bu okulda maddi durumu çok iyi olan velilerimizin yanı sıra maddi durumu yetmeyip çocuklarını gezmeye getiremeyen velilerimiz de var. Çocuklarımızın kimisi karlı bölgelere tatile gidecek, kimisi Zigana'ya, dağlara kar oynamaya çıkacak, kimisi ise gidemeyecek. Biz istedik ki bütün çocuklarımız karın keyfini alsın. İstedik ki bu yıl bütün çocuklarımız karda doyasıya eğlensin. Kar oynamaya gidemeyecek çocuklarımızın ayağına karı getirdik. Onlar burada karda velilerimizle beraber doyasıya eğlendiler. Çok mutlu oldular. Bir şenlik gibi geçti. Çocukların neşesi görülmeye değerdi" diye konuştu.

KAR VELİLERE DE SÜRPRİZ OLDU

Veli Fulya Batmaz, öğrencilerin yanı sıra kendilerinin de çok eğlendiğini anlatarak, "Bizim de haberimiz yoktu. Bize de sürpriz oldu. Karı okulun bahçesinde gördüğümüz zaman şok olduk. Çocuklar karı görünce sevinçten çığlık atmaya başladı. Biz de çocuğumuzu kara götüremiyorduk. Çok istiyordu. Onun için harika bir karne hediyesi oldu. Müzik eşliğinde oynadılar" dedi. İlknur Sezgin de, "Kamyonu gördüğümüzde çok sevindik ve çok şaşırdık. Sadece çocuklara değil bize de sürpriz oldu. Biz de çocuklarla birlikte kartopu oynadık. Kara gidememiştik ama okul yönetimi karı bize getirdi" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER DOYASIYA EĞLENDİ

Öğrencilerden Ela Batmaz, aldığı en güzel karne hediyelerinden birinin kar sürprizi olduğunu belirterek, "Yıllardır kar yağmıyordu. Burada karı gördük. Harika bir sürpriz oldu. İlk gördüğüm zaman çok sevindim. Müdür kar dediği zaman bütün arkadaşlarımla beraber sevinçten çığlık atıp zıplamaya başladık. Kartopu oynadık. Biraz üşüdük ama çok sevindik. Bu karne hediyesini asla unutmayacağım" dedi. Tuğana Sezgin de, "Kamyonun arkasında gördüğüm zaman ilk önce köpük olduğunu sanmıştım. Sonra arkadaşlarım kar diye bağırmaya başladılar. Sonra bütün arkadaşlarım sevinçten zıplamaya başlamıştı. Müzikler çaldı, burada dans ettik, kartopu oynadık. Çok istiyordum arkadaşlarımla kartopu oynamak. Çok güzel bir karne hediyesi oldu" diyerek öğretmenlerine teşekkür etti.