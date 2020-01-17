Karne heyecanı - Son Dakika

Erzurum, Ardahan, Iğdır, Tunceli, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta öğrenciler, düzenlenen törenlerle karnelerini aldı.

Iğdır'da 302 okulda eğitim gören 51 bin 274 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Enver Ünlü ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, İnönü Ortaokulu'ndaki törene katıldı.

Öğrencilere karnelerini dağıtarak kitap hediye eden Vali Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk toplumunun gelişmesinde ve ilerlemesinde çeşitli sorumluluklar üstlenecek genç neslimizin en iyi seviyede eğitim görerek yetişmeleri devletimizin birinci önceliklerindendir. Bu anlamda ilimizde eğitimin her kademesinde daha iyiye ulaşmayı hedefliyor, bu bilinçle çalışmalarımıza yön veriyoruz." ifadelerini kullandı.