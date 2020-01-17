Karne heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karne heyecanı - Son Dakika

Karne heyecanı

6 saat önce

Erzurum, Ardahan, Iğdır, Tunceli, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta öğrenciler, düzenlenen törenlerle karnelerini aldı.

Erzurum, Ardahan, Iğdır, Tunceli, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta öğrenciler, düzenlenen törenlerle karnelerini aldı.

Iğdır'da 302 okulda eğitim gören 51 bin 274 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Enver Ünlü ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, İnönü Ortaokulu'ndaki törene katıldı.

Öğrencilere karnelerini dağıtarak kitap hediye eden Vali Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk toplumunun gelişmesinde ve ilerlemesinde çeşitli sorumluluklar üstlenecek genç neslimizin en iyi seviyede eğitim görerek yetişmeleri devletimizin birinci önceliklerindendir. Bu anlamda ilimizde eğitimin her kademesinde daha iyiye ulaşmayı hedefliyor, bu bilinçle çalışmalarımıza yön veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Karne heyecanı

Ardahan, Erzurum, Iğdır, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti
Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan ajanda! Çakmakla ve mikrodalga fırında ısıtıldığında yazılar siliniyor Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:15:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karne heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]