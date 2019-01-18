Son Dakika Haberleri: Karne Heyecanında Gazeteciler Okula Alınmadı

Karne Heyecanında Gazeteciler Okula Alınmadı

13 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğrencilerin karne heyecanını görüntülemek isteyen gazeteciler okullara alınmadı.

Karne Heyecanında Gazeteciler Okula Alınmadı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğrencilerin karne heyecanını görüntülemek isteyen gazeteciler okullara alınmadı.

Tekirdağ'da 561 okulda eğitim gören 183 bin 882 öğrenci heyecanla bekledikleri karnelerini aldı. Öğrencilerin karne heyecanının haberleştirmek isteyen gazeteciler ise okullara alınmadı.

Süleymanpaşa'da bulunan Namık Kemal İlkokulunda izin olmadan gazetecilerin çekim yapmasına müsaade edilmezken, Ertuğrul İlkokulu'nda da okulun kapısına güvenlik görevlisi konularak gazetecilerin okul bahçesine girmelerine dahi izin verilmedi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:35 Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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