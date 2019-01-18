Karne Heyecanında Gazeteciler Okula Alınmadı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğrencilerin karne heyecanını görüntülemek isteyen gazeteciler okullara alınmadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğrencilerin karne heyecanını görüntülemek isteyen gazeteciler okullara alınmadı.



Tekirdağ'da 561 okulda eğitim gören 183 bin 882 öğrenci heyecanla bekledikleri karnelerini aldı. Öğrencilerin karne heyecanının haberleştirmek isteyen gazeteciler ise okullara alınmadı.



Süleymanpaşa'da bulunan Namık Kemal İlkokulunda izin olmadan gazetecilerin çekim yapmasına müsaade edilmezken, Ertuğrul İlkokulu'nda da okulun kapısına güvenlik görevlisi konularak gazetecilerin okul bahçesine girmelerine dahi izin verilmedi. - TEKİRDAĞ

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