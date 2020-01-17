"Karne için çocuğunuzun gururunu kırmayın"
7 saat önce
Az önce geçtiğimiz fotoğraf Prof. Dr. Abdülkadir Ömer'e aittir.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:01 Kaynak: DHA
Az önce geçtiğimiz fotoğraf Prof. Dr. Abdülkadir Ömer'e aittir. Bu başlıklı haberde yer alan Dr. Can Tumba'nın fotoğrafını yeniden geçiyoruz.
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