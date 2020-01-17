"Karne için çocuğunuzun gururunu kırmayın" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Karne için çocuğunuzun gururunu kırmayın' - Son Dakika

"Karne için çocuğunuzun gururunu kırmayın"

7 saat önce

Az önce geçtiğimiz fotoğraf Prof. Dr. Abdülkadir Ömer'e aittir.

Az önce geçtiğimiz fotoğraf  Prof. Dr. Abdülkadir Ömer'e aittir. Bu başlıklı haberde yer alan Dr. Can Tumba'nın fotoğrafını yeniden geçiyoruz.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:01 Kaynak: DHA
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