"Karne için çocuğunuzun gururunu kırmayın"

Az önce geçtiğimiz fotoğraf Prof. Dr. Abdülkadir Ömer'e aittir. Bu başlıklı haberde yer alan Dr. Can Tumba'nın fotoğrafını yeniden geçiyoruz.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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