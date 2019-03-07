Karne İle Satışa Geçilmesi Yakın

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Tanzim Satış noktası olarak faaliyete geçen ve vatandaşa ucuz sebze meyve satımı gerçekleştiren noktalarla ilgili Tarım Bakanının cevaplaması istemiyle Yazılı Soru Önergesi vererek konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündemine taşıdı.

2 Kilodan fazla satış yapılmayan bir üründe yakında her vatandaşa karne dağıtarak aldıkları sebze meyveyi kayıt altına almak zorunda kalacaklar. Tarım ülkesi olan Türkiye'nin bu günlere getirildiğini görmek utanç vericidir." Dedi

ASIL STOKÇU İKTİDAR

Tahsin Tarhan, "Her fırsatta stokçuluk yüzünden sebze ve meyve fiyatlarının arttığını dile getirenler bir hafta içinde 50 noktada sebze meyve satışı yapacaklarını söylüyor ve uygulamaya geçiyor. Bu sebze ve meyveler neredeydi? Bunları seçim yatırımı değilse niye bu zaman kadar elinizde tuttunuz? Demek ki asıl stokçu iktidarmış" dedi

21. YÜZYILIN TÜRKİYESİ MEYDANLARDA DOMATES SATAR HALDE

Tahsin Tarhan, "17 yıldır yandaş zengin etmek uygulanan tüm politikaların yanlışlığı aslında tanzim satış noktalarında gizli. Tüm dünya ileri teknoloji ürünlerine yatırım yapıp, çağı yakalamaya çalışırken Türkiye kent meydanlarında devlet eliyle domates satıyor. Akıldan irfandan bilimden uzak, yanlış tarım politikaları sonucunda, çiftçinin emeğinin emeğinin karşılık bulamadığı bir ülke yarattılar" dedi