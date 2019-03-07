Karne İle Satışa Geçilmesi Yakın
30 dakika önce
Tahsin Tarhan, "Her karışından bereket fışkıran Anadolu toprakları yerine Sudan'dan tarım arazisi kiralayan iktidar politikaları sonucunda ucuz sebze, meyve yiyebilsin diye Tanzim Satış noktalarında vatandaşı kuyruğa soktular.
Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Tanzim Satış noktası olarak faaliyete geçen ve vatandaşa ucuz sebze meyve satımı gerçekleştiren noktalarla ilgili Tarım Bakanının cevaplaması istemiyle Yazılı Soru Önergesi vererek konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündemine taşıdı.
2 Kilodan fazla satış yapılmayan bir üründe yakında her vatandaşa karne dağıtarak aldıkları sebze meyveyi kayıt altına almak zorunda kalacaklar. Tarım ülkesi olan Türkiye'nin bu günlere getirildiğini görmek utanç vericidir." Dedi
ASIL STOKÇU İKTİDAR
Tahsin Tarhan, "Her fırsatta stokçuluk yüzünden sebze ve meyve fiyatlarının arttığını dile getirenler bir hafta içinde 50 noktada sebze meyve satışı yapacaklarını söylüyor ve uygulamaya geçiyor. Bu sebze ve meyveler neredeydi? Bunları seçim yatırımı değilse niye bu zaman kadar elinizde tuttunuz? Demek ki asıl stokçu iktidarmış" dedi
21. YÜZYILIN TÜRKİYESİ MEYDANLARDA DOMATES SATAR HALDE
Tahsin Tarhan, "17 yıldır yandaş zengin etmek uygulanan tüm politikaların yanlışlığı aslında tanzim satış noktalarında gizli. Tüm dünya ileri teknoloji ürünlerine yatırım yapıp, çağı yakalamaya çalışırken Türkiye kent meydanlarında devlet eliyle domates satıyor. Akıldan irfandan bilimden uzak, yanlış tarım politikaları sonucunda, çiftçinin emeğinin emeğinin karşılık bulamadığı bir ülke yarattılar" dedi
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:59 Kaynak: Bültenler
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