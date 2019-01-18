Karne Keyfini Kar Topu Oynayarak Çıkardılar

Bingöl
'de karne heyecanı yaşayan öğrenciler, kar topu oynayarak tatile girdi.
Bingöl merkez Sariçiçek köyü Kantar mezrasında Şekerpancarı İlkokulu'nda karne heyecanı yaşandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, burada düzenlenen karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilere tatil döneminde sosyal etkinliklere katılmalarını önerdi.
Bugün 370 eğitim öğretim kurumunda 4 bin 50 öğretmen ve 58 öğrenci ile tatile girdiklerini belirten Engin, konuşmasına şöyle devam etti:
"Çocuklarımız tatile girdiklerinde özellikle onlardan ricamız aileleriyle bol bol vakit geçirmeleri, sosyal etkinliklere katılmaları ve bol bol kitap okumalarıdır."
Engin, velilere de tavsiyelerde bulunarak, karnelerde sadece beli davranışların ölçüldüğünü, çocuklarının tamamen yeteneksiz olduğunu düşünmemelerini, karnesinde zayıf notu olan çocuklara destek olmalarını istedi.
Engin, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Seven ve Şekerpancarı İlk Okulu Müdürü Nihat Cengiz, öğrencilere karneleri ile çeşitli hediyeler verdi.
Karne alan öğrenciler, okul çıkışında İl Milli Eğitim Müdürü Engin ile kar topu oynadı.