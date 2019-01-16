Son Dakika Haberleri: Karne Korkusuyla Evden Kaçan Liseli 3 Kız, Cep Telefonu Sinyalinden Bulundu

Karne Korkusuyla Evden Kaçan Liseli 3 Kız, Cep Telefonu Sinyalinden Bulundu

1 saat önce

KIRIKKALE'de pazartesi gününden bu yana kayıp liseli 3 kız, cep telefonlarının sinyali takip edilerek okul arkadaşlarının evinde bulunup ailelerine teslim edildi.

Karne Korkusuyla Evden Kaçan Liseli 3 Kız, Cep Telefonu Sinyalinden Bulundu, System.String[]
KIRIKKALE'de pazartesi gününden bu yana kayıp liseli 3 kız, cep telefonlarının sinyali takip edilerek okul arkadaşlarının evinde bulunup ailelerine teslim edildi. Öğrenciler, karne korkusu nedeniyle evden kaçtıklarını ileri sürdü.

Kentte özel bir lisede eğitim gören S.Ş., A.G. ve Y.Ü., önceki gün okula gitmek için evlerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Öğrencilerin aileleri, okula gitmeyen, akşam eve de dönmeyen kızları için polise kayıp başvurusu yaptı. 3 kızın bulunması için fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, liseli 3 kızı bulabilmek için çalışma başlattı. Cep telefonu sinyalleri takip edilen kayıp öğrencilerin,  Bahçelievler Mahallesi'nde oturan okul arkadaşları M.C. adlı kızın evinde olduğu belirlendi. Eve giden ekipler, S.Ş., A.G. ve Y.Ü.'yü alarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.

Notlarının kötü olduğunu, cuma günü alacakları karneler ile evlerine gitmek istemedikleri için kaçtıklarını ileri süren öğrenciler, ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi.

- Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:46 Kaynak: DHA

Kırıkkale, 3. Sayfa
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