Son Dakika Haberleri: Karne Sevincini Evinde Yaşadı

Karne Sevincini Evinde Yaşadı

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Büyükyüreğil köyünde, rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim alan Kahraman Köseoğlu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Nazife Gök, karne sevincini evinde yaşadı.

Karne Sevincini Evinde Yaşadı, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Büyükyüreğil köyünde, rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim alan Kahraman Köseoğlu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Nazife Gök, karne sevincini evinde yaşadı.


Bedensel engelli Gök'ün karnesini evinde takdim eden Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, öğrenciye çeşitli hediyeler verdi.

İlk kez karne sevinci yaşayan Gök, çok mutlu olduğunu belirterek, Kaymakam Pektaş'a sarılarak hediyeler için teşekkür etti. Gök'ün hediyeleri arasında bulunan bez bebek için "Bu konuşuyor mu?" sorusu üzerine Pektaş, ayrıca konuşan bebek alacaklarını ve kendisine ulaştırılacağını belirtti.


Ziyarette Kahraman Köseoğlu İlkokulu Müdürü Feyyaz Coşkun, evde eğitim veren öğretmen Sinan Şeker ile köy muhtarı Ahmet Altun da hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:35 Kaynak: AA

Sivas, Şarkışla, 3. Sayfa
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