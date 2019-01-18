Karne Sevincini Evinde Yaşadı

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Büyükyüreğil köyünde, rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim alan Kahraman Köseoğlu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Nazife Gök, karne sevincini evinde yaşadı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Büyükyüreğil köyünde, rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim alan Kahraman Köseoğlu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Nazife Gök, karne sevincini evinde yaşadı.





Bedensel engelli Gök'ün karnesini evinde takdim eden Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, öğrenciye çeşitli hediyeler verdi.



İlk kez karne sevinci yaşayan Gök, çok mutlu olduğunu belirterek, Kaymakam Pektaş'a sarılarak hediyeler için teşekkür etti. Gök'ün hediyeleri arasında bulunan bez bebek için "Bu konuşuyor mu?" sorusu üzerine Pektaş, ayrıca konuşan bebek alacaklarını ve kendisine ulaştırılacağını belirtti.





Ziyarette Kahraman Köseoğlu İlkokulu Müdürü Feyyaz Coşkun, evde eğitim veren öğretmen Sinan Şeker ile köy muhtarı Ahmet Altun da hazır bulundu.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı

Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı

İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada

Öfkeli Kadın, Telefonunun Şifresini Vermeyen Kocasını, Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldürdü