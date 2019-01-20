Karne Sevincini Ko-Mek'te Yaşadılar
32 dakika önce
KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından Körfez Kurs Merkezi'nde, okuma yazma kursuna katılan öğrencilere karne töreni düzenlendi.
KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından Körfez
Kurs Merkezi'nde, okuma yazma kursuna katılan öğrencilere karne töreni düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, hayatlarında ilk defa karne alan öğrencilerin, çok sevinçli oldukları belirtildi.
KO-MEK'in 2004 yılından bu yana 42 kurs merkezinde okuma yazma kurslarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, kurslarda 15 yılda toplam 3 bin 931 kişi okuma yazmayı öğrendiği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kursiyerlerden 67 yaşındaki Fazilet Dursun, hayatında hiç okula gitmediğini belirterek, "67 yaşında yeniden çocuk oldum. Bugüne kadar çocuklarım karnelerini alıp bana getirdiler. Bugün ise ben karnemi alıp, onlara götüreceğim." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:29 Kaynak: AA
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