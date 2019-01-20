Son Dakika Haberleri: Karne Sevincini Ko-Mek'te Yaşadılar

Karne Sevincini Ko-Mek'te Yaşadılar

32 dakika önce

KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından Körfez Kurs Merkezi'nde, okuma yazma kursuna katılan öğrencilere karne töreni düzenlendi.

Karne Sevincini Ko-Mek'te Yaşadılar, System.String[]
KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından Körfez Kurs Merkezi'nde, okuma yazma kursuna katılan öğrencilere karne töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, hayatlarında ilk defa karne alan öğrencilerin, çok sevinçli oldukları belirtildi.

KO-MEK'in 2004 yılından bu yana 42 kurs merkezinde okuma yazma kurslarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, kurslarda 15 yılda toplam 3 bin 931 kişi okuma yazmayı öğrendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kursiyerlerden 67 yaşındaki Fazilet Dursun, hayatında hiç okula gitmediğini belirterek, "67 yaşında yeniden çocuk oldum. Bugüne kadar çocuklarım karnelerini alıp bana getirdiler. Bugün ise ben karnemi alıp, onlara götüreceğim." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:29 Kaynak: AA

Körfez, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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