Son Dakika Haberleri: Karne Sevinçlerini Konvoyla Kutladılar

Karne Sevinçlerini Konvoyla Kutladılar

46 dakika önce

Karabük Aydınlıkevler İlkokulunda ilk defa karne alma sevincini yaşayan 1. sınıf öğrencileri için velileri araç konvoyu oluşturuldu.

Karne Sevinçlerini Konvoyla Kutladılar, System.String[]
Karabük Aydınlıkevler İlkokulunda ilk defa karne alma sevincini yaşayan 1. sınıf öğrencileri için velileri araç konvoyu oluşturuldu.

2018-2019 eğitim öğretim yılında okula başlayan ve ilk defa karne alan 1-E sınıfı öğrencileri aileleri ve sınıf öğretmenleri Cahit Üstün'ün iş birliğinde düzenlenen "ilk karne heyecanı" adı altında araç konvoyu yapıldı. Balonlarla süslenen araçlara binen öğrenciler aileleri ile birlikte mahallede konvoy

halinde tur attı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

Cahit Üstün, Karabük, Güncel
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